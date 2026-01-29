Belén RodríguezAl minuto
GH DÚO, en directo: jueves de doble expulsión en Tres Cantos
¡Aumenta la tensión entre Antonio Canales y Cristina Piaget! El concursante de 'GH DÚO' ordena a la modelo que se aleje de su vista: "¡Vete!"
Doble expulsión, la visita de Mara con una misión especial, un gran dilema y nominaciones a la cara, esta noche en 'GH DÚO'
Empezamos
Buenos días. Aquí Ada en blanco y negro. Pero no están todos dormidos. Justo Belén se levanta de la cama. Al salir del dormitorio se cruza con Raquel y, de pasada, vemos a Canales, durmiendo en el sofá redondo que una vez fue un cráter. Teniendo en cuenta que son las ocho de la mañana, esto es una fiesta.