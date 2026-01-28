¡Aumenta la tensión entre Antonio Canales y Cristina Piaget! El concursante de 'GH DÚO' ordena a la modelo que se aleje de su vista: "¡Vete!"
Antonio Canales ordena a la modelo que se vaya de su vista para que no les desestabilice mientras hacen la prueba semanal
Después de que Cristina Piaget y Anita Williams protagonizasen una nueva bronca en la casa de 'GH DÚO' al "robarle" la modelo unos productos cosméticos, no hay descanso para la madrileña.
Mientras algunos de sus compañeros se encontraban trabajando en la nueva prueba semanal que consiste en sostener un cubo lleno de pelotas sin que ninguno de ellos suelte su mano del mismo, Cristina, quien se desinteresó por completo de ella, se pone a fregar cerca suyo.
Antonio Canales, mientras contiene las bolas dentro del cubo, hace una petición a la modelo: "Una cosa solo. Si pudieras, mientras estemos aquí, no estar alrededor de nosotros. Te lo pido por favor".
La concursante justifica su presencia en el lugar porque ha barrido la zona y, ahora, le toca fregar. Sin embargo, al cantante no le interesa: "Intenta ocupar otro sector de la casa, que no te veamos. Tú puedes limpiar por allí. Este espacio redondo, no estés aquí".
"Ese es el truco de estos señores para desestabilizarnos. Vete a otro lado que no te veamos. Si no, cuando me cambien la mano te voy a agarrar y te voy a llevar", advierte Canales.
Sin embargo, Cristina Piaget continúa sin hacerle caso. "¡Te ordeno yo que te vayas de nuestra vista! Porque ya bastante respeto tenemos de que no lo hagas para que estés aquí dando la lata encima", ordena mientras le pide el mismo respeto para ellos. "Lo que haces es incitarnos y no tengo ganas de que nadie nos incite", añade.
Al ver el nulo caso de su compañera, el concursante vuelve a insistir: "¡Que te vayas de nuestra vista! ¡Que no te necesitamos aquí!". "¡Yo no he abierto la boca! ¡Quítate tú!", le responde tajante ella. "Pero, ¿cómo me voy a quitar para que se caigan las bolas?", ríe el cantante.
