Carmen se despide de la casa

Berto González 29 ENE 2026 - 21:49h.

Esta noche, Belén o Cristina abandonará la casa y tendrá lugar una doble expulsión con una nueva votación en positivo, las nominaciones serán a la cara y un concursante se enfrentará a un gran dilema para que todos puedan recuperar sus maletas

Llega la doble expulsión a 'GH DÚO'. Esta noche, las nominadas Belén Rodríguez y Cristina Piaget librarán un intenso duelo en el que la audiencia tendrá la última palabra para decidir quién de ellas se convierte en la segunda expulsada de la edición.Pero no será esta la única expulsión de la noche. A lo largo de la gala, el programa abrirá una nueva votación en positivo, en la que los seguidores del reality podrán votar hasta en tres ocasiones para elegir al concursante que merece continuar conviviendo en la casa de Tres Cantos. El que menos apoyo haya logrado también abandonará el concurso.

Por otro lado, Mara Espinosa, exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ con quien Juanpi Vega cayó en la tentación y fue infiel a Sandra Barrios, entrará a la casa con una misión especial, con el objetivo de descubrir quiénes serán los próximos concursantes que habiten la suite. Además, los concursantes volverán a ver imágenes de los últimos días de convivencia, y tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones a la cara. Por último, uno de los concursantes se enfrentará a un gran dilema: su decisión será determinante para que sus compañeros recuperen por fin sus maletas. Conectamos con la casa.