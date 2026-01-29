Esta noche, Belén o Cristina abandonará la casa y tendrá lugar una doble expulsión con una nueva votación en positivo, las nominaciones serán a la cara y un concursante se enfrentará a un gran dilema para que todos puedan recuperar sus maletas
¡Estalla la gran guerra en 'GH DÚO'! Cristina Piaget, desatada, le ''roba'' a Anita Williams sus productos y esta se venga
Llega la doble expulsión a 'GH DÚO'. Esta noche, las nominadas Belén Rodríguez y Cristina Piaget librarán un intenso duelo en el que la audiencia tendrá la última palabra para decidir quién de ellas se convierte en la segunda expulsada de la edición.Pero no será esta la única expulsión de la noche. A lo largo de la gala, el programa abrirá una nueva votación en positivo, en la que los seguidores del reality podrán votar hasta en tres ocasiones para elegir al concursante que merece continuar conviviendo en la casa de Tres Cantos. El que menos apoyo haya logrado también abandonará el concurso.
Por otro lado, Mara Espinosa, exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ con quien Juanpi Vega cayó en la tentación y fue infiel a Sandra Barrios, entrará a la casa con una misión especial, con el objetivo de descubrir quiénes serán los próximos concursantes que habiten la suite. Además, los concursantes volverán a ver imágenes de los últimos días de convivencia, y tendrá lugar una nueva ronda de nominaciones a la cara. Por último, uno de los concursantes se enfrentará a un gran dilema: su decisión será determinante para que sus compañeros recuperen por fin sus maletas. Conectamos con la casa.
Carmen se despide de la casa
Carmen conecta con la casa para despedirse de sus compañeros a los que, en general, les desea "un buen concurso". A Carlos le dice que "es su ganador", a Belén que es "una gran concursante", a Raquel que "la quiere y que no tiene nada en contra de ella" y a los tríos jóvenes de la casa les dice que le gustaría volver a verlos como estaban al principio del concurso y no como ahora. Se despide de Anita en especial, diciéndole que "es una gran mujer".
John Guts, vuelve a la casa
El exconcursante John Guts vuelve a la casa subido en una moto para recoger a la expulsada de la noche, ¿será Belén o Cristina?
En plató, entra Carmen Borrego y pide disculpas a la audiencia por su abandono: "Me he visto descontrolada, incapacitada, y ya cuando estás así y no puedes hacer nada más, ¿para qué voy a seguir ahí? Sí me dio verguenza después de abandonar, pero no me arrepiento de mi decisión". Carmen, incluso, se pone de rodillas para pedirle perdón a la audiencia que la salvó el martes, pero JJ le asegura que está "condenada al infierno".
Mara, ya está en la casa
Mara, novia o exnovia de Juanpi, ya se encuentra en la casa ya que esta noche se reencontrará con él y tendrá un papel muy importante en el juego para ganar la suite. De momento, espera nuevas indicaciones en el confesionario donde JJ ha conectado con ella para preguntarle por Juanpi: "No se si es mi novio o no, pero a mí me gustaría que lo sea".
Los primeros porcentajes
Jorge Javier Vázquez abre la gala y muestra los porcentajes para la expulsión de esta noche en los que hay bastante diferencia. ¿Cristina o Belén? Una de las dos abandonará la casa en unos instantes.