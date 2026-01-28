GH DÚO 28 ENE 2026 - 16:15h.

Cristina comienza a echarse los productos de Anita en la cara y se desata la locura en la casa

Una discusión con Cristina desata las lágrimas de Anita Williams en 'GH DÚO': "Si no se va esta noche, me voy yo"

Los días pasan en la casa de 'GH DÚO' y la convivencia cada vez se vuelve más difícil para algunos de sus habitantes. Los concursantes disfrutan de su estancia en la casa, pero también tienen muchas broncas a lo largo de la semana, como en esta ocasión en la que Cristina Piaget y Anita Williams han desatado una nueva y gran guerra por unos productos cosméticos.

En las imágenes podemos ver cómo Cristina está de los nervios y empieza a hablar sola: ''Ahora sí que voy a empezar a coger cosas, con todo el morro, a saltarme las reglas y ahora que hablen, ahora sí van a hablar, ahora sí. Se acabó ya. Cristina, la perrito faldero, el mono de feria'', dice la actriz amenazando con robarle a Anita sus productos para el cuidado facial.

La actriz cumple su amenaza y comienza a tocar todo: ''Mira, sérum microcápsulas ¡Qué bueno es para el cutis! A ver qué más veo por aquí. Mira, veo también un Pure Works. ¡Qué maravilla de productos! Me encantan. Los voy a probar todos para que digas que te cojo cosas, en plural''. ''Haz lo que te salga del c***, si total lo haces igual'', le grita Anita desde la otra habitación a medida que se acerca a ella, y Cristina sigue a lo suyo: ''Pues mira, me las voy a poner todas juntas. Voy a empezar por el sérum. Mira. Qué bonito''

''Como yo soy la coge cosas, pues ahora que lo diga de verdad'', grita Cristina. Pero Anita se acerca muy enfadada y rocía a la actriz con un spray. Gloria le reprocha ese gesto a su compañera, pero ella bromea: "Es solo spray áurico...Para que se limpie el aura".

