Ada Sastre 30 ENE 2026 - 08:02h.

¿Cielo o infierno? La audiencia de ‘GH DÚO’ decide al ‘prescindible’ de la casa en la segunda expulsión de la noche

El "superpoder" de Sonia Madoc añade un nombre de última hora a la lista definitiva de nominados en 'GH DÚO': "Voy a jugar"

Compartir







Se resolvió el duelo entre Belén y Cristina y fue Belén quien abandonó la casa a lomos de una Harley e intentando no agarrarse a John Guts, que fue a buscar a la expulsada. Y le tocó a Belén. También le tocó, y no fue precisamente un premio, a Mario. Fue el menos votado por la audiencia y dejó el concurso entre lágrimas.

Con el dúo de Carmen y Belén extinguido, tenemos a Sonia jugando sola y aliada con Carlos, (cuyo dúo es Cristina y ella va por libre). Los demás podrían llamarse aliados en cuanto a nominaciones se refiere, pero siendo tantos, se van a tener que tocar. De momento anoche los expuestos empezaron siendo el dúo Carlos y Cristina, Sonia y la pareja formada por Raquel y Canales. Esta vez alguien que sí tenía un poder lo usó y fue Sonia para subir a Sandra a la palestra junto a ella y el resto de nominados.

La suite la ganó Belén y se la dio a Carlos en herencia, aunque la comparta con Cristina. De momento ya han sido asaltados por Raquel, que salió de allí con el escote rebosando chuches. La otra herencia amenazada son los huevos de Belén. A Raquel no le parece bien que los herede Sonia y dice que mejor se los come ella. Aún no ha empezado, pero por si acaso, conectamos con la casa.