Antía Troncoso 30 ENE 2026 - 02:33h.

Una votación exprés determina qué concursante es el más prescindible para la audiencia y que, por ende, debe abandonar 'GH DÚO'

En 'GH DÚO' todo se multiplica por doble: las tensiones, los sentimientos y las expulsiones. Tras la eliminación de Belén Rodríguez y su apasionada despedida con Carlos Lozano, esta noche los concursantes se enfrentaban a un televoto exprés que determinaría quién de todos ellos se iría directo al infierno, es decir, se convertía automáticamente en el segundo expulsado de la noche por ser el más prescindible de la casa.

Durante la gala, los concursantes iban al pabellón de pruebas y frente a ellos se encontraban dos grandes pantallas que dividían el espacio en dos: el cielo y el infierno. Ante la incertidumbre de los concursantes, Jorge Javier Vázquez les contaba qué significaba ese espacio: "Once iréis al cielo y el menos votado al infierno", es decir, será expulsado.

Una afirmación que dejaba en shock a todos los concursantes ante la inminente expulsión. Al conocer esta noticia y que todos ellos estaban en manos de la audiencia, Jorge Javier les pedía a los concursantes que se mojasen y dijesen el nombre del compañero que para ellos era prescindible en la convivencia. Sonia y Sandra se votaba mutuamente, mientras que Gloria elegía a Carlos: "Nos la está metiendo doblada".

Anita Williams, ausente en el momento de la expulsión tras el "aparatoso accidente" que tuvo durante la gala, era la primera en salvarse. Tras ella, los siguientes en quedar exentos eran: Carlos, Canales y Sonia. Aliviados por su salvación, los tres se movían al cielo, mientras que el resto esperaba con ansias a ser llamados.

Shock y lágrimas al conocer el nombre del segundo expulsado

Jorge Javier volvía a conectar con la casa para continuar salvando y dejaba la expulsión en cosa de tres, Raquel Salazar, Mario Jefferson y Gloria González. Los afortunados en moverse al cielo eran: Manu, Sandra, Juanpi y Andrea. Tras esto, y al ver que su concurso peligraba, Raquel Salazar se mostraba muy compungida y aseguraba que para ella salir esta noche supondría "no cumplir un sueño".

Unas palabras que tocaban especialmente a Canales: "No quiero que se vaya mi compañera porque es una gran persona". A continuación, Jorge Javier, ya con el sobre en la mano, comunicaba cuál era el veredicto del público: "Aquí está el nombre del más prescindible de la casa según la audiencia y es uno de vosotros", comenzaba.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Mario!", anunciaba el presentador. Una decisión que sorprendía a los concursantes, que rompían en llanto ante la expulsión de uno de los compañeros más queridos de la casa. "Os lo he dicho", les decía Mario a sus compañeros, quienes muy tristes se despedían de él: "Eres un regalo", "Te queremos mucho", "Nos vemos fuera".