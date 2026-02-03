La periodista estaría dispuesta a casarse a primera vista y tiene muy claro el paradisíaco destino que elegiría para irse de luna de miel con su marido

Los famosos que deben participar en 'Casados a primera vista', según los colaboradores de 'Vamos a ver'

El experimento social de ‘Casados a primera vista’ vuelve a convertir la televisión en un laboratorio sentimental donde dos desconocidos se casan nada más verse y, sin apenas margen para digerir la decisión, emprenden una luna de miel diseñada para acelerar sus emociones. El programa, que apuesta por la ciencia y la compatibilidad psicológica para formar parejas, utiliza los viajes como estímulo para que surja la chispa del amor. Lejos de su entorno cotidiano, los recién casados se enfrentan a la convivencia real, a las primeras fricciones y, en algunos casos, a la llama del enamoramiento.

En esta temporada, los destinos elegidos refuerzan esa idea de “todo o nada”. Algunas parejas han puesto rumbo a enclaves tropicales de postal como Punta Cana, con aguas cristalinas y resorts aislados que invitan tanto a la intimidad como a las conversaciones profundas. Playas paradisíacas, atardeceres frente al mar y actividades acuáticas se convierten en el escenario perfecto para conocerse sin distracciones… o para que las diferencias resulten imposibles de esquivar.

Otros matrimonios han optado por países europeos con encanto como Francia donde el ritmo cultural y gastronómico de sus ciudades les ofrece planes más urbanos: paseos históricos, cenas románticas y excursiones improvisadas. Estos destinos permiten observar cómo cada pareja negocia gustos, tiempos y expectativas, una prueba decisiva cuando aún son prácticamente extraños.

El destino paradisíaco que elegiría Adriana Dorronsoro para irse con un desconocido

Sin embargo, en Casados a primera vista, ni siquiera el paraíso garantiza la armonía porque la convivencia es dura, pero si lo haces con una persona a la que no conoces de absolutamente nada puede convertirse en una verdadera pesadilla.

Para Adriana Dorronsoro, presentadora y colaboradora de 'Vamos a ver', cree que el destino es lo de menos para viajar con un desconocido, pero si tuviese que elegir lo haría a un país cálido donde las altas temperaturas inciten a esos momentos de intimidad y romanticismo: "Maldivas, que ha estado Mamen, mi estilista, y yo iría a Maldivas, que me ha dicho que es maravilloso. Además, ahí rodeados de aguas tropicales, blanquitas, con ese solazo... yo creo que subiría un poco la temperatura", respondió entre risas.

¿Dormirías la primera noche con un desconocido?

Esta es otra de las preguntas que hemos querido que nos responda la periodista, puesto que en este reality desde que te das el 'sí, quiero' ya sabes si quieres pasar tu noche de bodas con esa persona o, si por el contrario, no crees que estéis hechos el uno para el otro. Adriana lo tiene muy claro y su respuesta es 'sí', ¿el motivo? ¡Solo podrás descubrirlo dando play al vídeo!