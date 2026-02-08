GH DÚO 08 FEB 2026 - 22:51h.

El próximo jueves, en la gala de 'GH DÚO': el amor llega con San Valentín a la casa de Tres Cantos y comienza el juego individual

GH DÚO, en directo: El beso robado de Cristina Piaget a Carlos Lozano deja en 'shock' a la casa de 'GH DÚO': "¡Qué fuerte!"

Durante el 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', Ion Aramendi ha dado los detalles de la gran gala que nos espera el próximo jueves.

El amor llega con San Valentín en la próxima gala de 'GH DÚO'

El presentador adelantaba que el jueves "llega San Valentín" a 'GH DÚO' con todo tipo de amor: "Habrá citas románticas, encuentros con sus seres más queridos, distintas estancias para tener una hora sin cámaras. Nunca se sabe cuando el amor puede explotar en la casa".

Además, Ion Aramendi anunciaba que tenía una noticia bomba que se dará en la gala con Jorge Javier Vázquez: "Este jueves se rompen las parejas, comienza el juego individual, ahora ya si que sí no habrá amigos, todos lucharán contra todos por el maletín".