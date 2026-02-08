Arriba todos

Belén y Cristina unidas frente a Carlos: "nos ha decepcionado a las dos"

Ayer se rompió un triángulo amoroso en la casa de Tres Cantos, ni más ni menos que el formado por Belén, Cristina y Carlos. Todo empezó como una broma, con los jóvenes hablando de los besos que Belén y Carlos se habían dado en la casa. Cristina, que no tenía noticia, no daba crédito al enterarse.

Según la modelo, Carlos y ella tenían planes fuera y no descartaban un idilio. Sin embargo, Carlos negó tener nada con Belén, algo que ofendió a la colaboradora: "Me ha negado delante de todos". Carlos se defendía afirmando que tanto Belén como Cristina eran solo amigas y que él nunca había prometido nada, que era todo una broma. Como era de esperar, sus dos amigas no se tomaron nada bien sus declaraciones y decidieron unirse en el desengaño: "Nos ha decepcionado a las dos", afirmaban.

A todo esto se suma que, anoche, Cristina encontró en el frigorífico unos paquetes de bacon y lomo escondidos bajo el cajón de las verduras. Al parecer, había descubierto el escondite secreto de Raquel, aunque esta lo negó con vehemencia.

