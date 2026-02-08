GH DÚO, en directo: Raquel le cuenta a Belén que usaron su poder para salvar a Canales
Belén y Cristina unidas frente a Carlos: "nos ha decepcionado a las dos"
Manuel se sincera en 'GH DÚO' sobre la relación con su padre: "Todos me decían que era el mejor futbolista menos él"
Ayer se rompió un triángulo amoroso en la casa de Tres Cantos, ni más ni menos que el formado por Belén, Cristina y Carlos. Todo empezó como una broma, con los jóvenes hablando de los besos que Belén y Carlos se habían dado en la casa. Cristina, que no tenía noticia, no daba crédito al enterarse.
Según la modelo, Carlos y ella tenían planes fuera y no descartaban un idilio. Sin embargo, Carlos negó tener nada con Belén, algo que ofendió a la colaboradora: "Me ha negado delante de todos". Carlos se defendía afirmando que tanto Belén como Cristina eran solo amigas y que él nunca había prometido nada, que era todo una broma. Como era de esperar, sus dos amigas no se tomaron nada bien sus declaraciones y decidieron unirse en el desengaño: "Nos ha decepcionado a las dos", afirmaban.
A todo esto se suma que, anoche, Cristina encontró en el frigorífico unos paquetes de bacon y lomo escondidos bajo el cajón de las verduras. Al parecer, había descubierto el escondite secreto de Raquel, aunque esta lo negó con vehemencia.
¿Qué sorpresas nos deparará hoy el día? Descubre aquí la última hora de GH DÚO.
Momentos clave
Arriba todos
Música y luz en el dormitorio y en la suite. Vemos que Cristina ha dejado la suite, y ha dormido en el dormitorio con el resto. En la suite, nos encontramos con que Anita ha dormido en la cama de Cristina. Vaya, vaya.
En la cocina, Manuel y Raquel siguen de charla. Los habitantes de la casa van desfilando y les dan los buenos días, Carlos el primero, Gloria la segunda.
Raquel no puede mas
Raquel le cuenta a Manuel en la cocina que está harta de Cristina, "ella por su lado, yo por el mío". Manuel dice que no le gusta verla triste, o escucharla decir que se quiere ir. Pero Raquel dice que no va a discutir, ni v a estar mal, simplemente la va a ignorar. "Queda mucho concurso, deberíamos dejar de permitirle a Cristina comportarse así", afirma Raquel.
Raquel no tiene miedo
Tenemos a Raquel y a Belén desayunando. Raquel le confiesa a Belén que el otro día usaron su poder de salvación para sacar a Canales de la nominación: "lo usé porque le vi muy asustado,ahora ya está tranquilo, aunque no le está viniendo bien". Belén le dice que no debería habérselo contado, que lo mismo le trae una penalización. "No creo, porque tu no eres concursante". Raquel afirma que ella no les tiene miedo a sus compañeros de nominación, Carlos y Cristina, cree que están igualados. "La semana pasada me salvé yo antes que Cristina", insiste. "Ya, pero ellos se han salvado cuatro veces", le dice Belén.
Canales no puede mas
Canales silba desde su hamaca de vigilacia, toca girar la rueda de la recarga. Raquel acude veloz, pero Canales dice que debería haber acudido Manuel, "que es un macho". Raquel hace caso omiso, y le cuenta que ayer lavó los delantales con lejía y que han quedado "muy limpitos".
Canales se queja de que el mono de la prueba le corta la circulación, y que además pica. Manuel llega al salón y quiere sustituir a Raquel, pero no están seguros de si se puede. Deciden consultar las normas de la prueba, y parece que no pone nada, así que Manuel sustituye a Raquel y gira la rueda con Canales, que sigue quejándose del traje de la prueba: "¿Qué algodón es esto, que me tiene cortada la circulación y no me deja traspirar?. Una cosa es tener que hacer una prueba, y otra que jodan el cuerpo de una persona".
Pendientes de la pantalla
Ya tenemos a Belén duchada, y a Raquel levantada, café en mano. Belén está pendiente de la pantalla de la prueba, por si toca ponerse a recargar girando la rueda. Le ha pedido a Raquel que la vigilase mientras ella se duchaba, y ahora tenemos a Canales pendiente.
Manuel se acaba de levantar, y Belén le pone al día: les toca vigilar la pantalla, prparar el desayuno de los señores, y él tiene a la una un masaje con Anita. "¿Otro?", pregunta éste.
Belén y Canales los primeros
Buenos días, ya estamos por aquí. De momento, tenemos despiertos a Canales y a Belén. Ésta está sentada, con aspecto pensativo, en las escaleras del salón. A Canales no le vemos, pero le oímos, así que debe andar cerca. Belén le pregunta que qué hacen, que si despiertan ya a los robots sirvientes. Canales no lo tiene claro, y Belén se levanta y se pone a mirar la tablet de la prueba. Así les dejamos.