Pedro Jiménez 08 FEB 2026 - 23:40h.

Una de las figuras más icónicas del reality se ha mostrado tajante con los concursantes: "La convivencia la construís vosotros"

¡Se rompen las parejas y comienza el juego individual!: el próximo jueves en la gala de 'GH DÚO'

La casa de 'GH DÚO' está que arde. Los concursantes han sido protagonistas de grandes broncas en las últimas horas en la casa. Raquel Salazar con Cristina Piaget, esta última con Juanpi, manteniendo un enfado sin precedentes... y así sucesivamente. Como consecuencia, primero Ion Aramendi y luego el Súper se han visto obligados a intervenir en pleno directo durante la gala emitida este domingo.

No obstante, antes de la intervención histórica del Súper, Ion Aramendi ha querido agradecerles que muchas veces, después de las broncas que tienen, se piden perdón, algo que es muy importante. "Pero es verdad que hay veces que vuestras actitudes dejan bastante que desear, por eso quiero que el Súper os diga lo que os va a decir", ha dicho Ion Aramendi, sirviendo de precedente a la intervención de una de las figuras más icónicas del reality de Telecinco en pleno directo y ante todos los concursantes.

"Efectivamente, por octava vez... no sé por dónde empezar", ha dicho el Súper, para dirigirse uno por uno a todos los concursantes y recalcar que están "trabajando", a pesar de estar en una convivencia: "Sois profesionales del espectáculo, la televisión, el arte... profesionales. Vergonzoso es que el presentador tenga que estar gritando desde el plató porque no hacéis ni p*** caso. Las faltas del respeto y el lenguaje inapropiado entre vosotros es un espectáculo".

Y es que, como bien ha dicho, los hechos y las palabras importan, y "discrepar es humano": "Se falta al respeto a los compañeros, a vosotros, a nosotros, al público que nos sigue edición tras edición durante más de 25 años. Aquí se ve todo. ¿Creéis que no vemos cuando decís una palabra o cuando hay un encaramiento? No solo lo vemos nosotros, sino vuestros compañeros que están al otro lado del cristal o el público, que es la soberana. Es la que decide quién se queda y quién se va".

"La convivencia la construís vosotros"

Tras estas palabras, el Súper ha dejado claro en nombre de 'Gran Hermano' que la convivencia no consiste en que exista un juez supremo que intervenga constantemente para poner orden. La convivencia no se impone desde fuera, la construís vosotros, solo vosotros, con cada palabra y cada gesto".

Además, el Súper ha puesto de ejemplo un partido de fútbol, donde no se disfruta nada cuando lo extradeportivo entra más en juego y el fútbol pasa a un segundo plano, como hemos visto en más de una ocasión: "El buen fútbol existe cuando hay fair play o juego limpio. Cuando se compite con intensidad, pero con respeto...".

"Tenéis la obligación de escuchar, sin interrumpir, sin atacar y sin descalificar. Queremos ver un grupo capaz de regularse por sí mismo, de respetarse y de convivir en los momentos difíciles. Porque convivir no es ganar discusiones, es saber jugar el partido juntos, con respeto y hasta el final. Tenemos contrincantes y adversarios, pero nunca enemigos. Esa responsabilidad no es de 'Gran Hermano', es vuestra", ha concluiso el Súper.

La reacción a las palabras del Súper

Su intervención ha provocado el fuerte aplauso de los concursantes y del público que se encontraba en el plató, ademas del propio Ion Aramendi: "Bravo Súper", ha señalado el presentador.