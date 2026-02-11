Juanpi era conocedor de la deslealtad de Mara un mes antes del debate, según Sandra Barrios

Anita, Juanpi y Manuel se sinceran en 'GH DÚO' sobre su paso por 'La isla de las tentaciones': sus confesiones sobre Montoya, Sandra Barrios y Lucía

Tras su rifirrafe con Juanpi en la casa de 'GH DÚO', Sandra Barrios se desahoga con sus compañeras Gloria González y Raquel Salazar cargando contra su expareja y revelando un inesperado dato sobre la deslealtad de Mara.

Juanpi sabía la deslealtad de Mara un mes antes

Sandra Barrios tiene algo que revelar sobre "los cuernos que cuenta Helena Arrauz en 'El Debate de las tentaciones'": "Eso ya lo sabía Juan Pablo desde hacía un mes". Y es que, según cuenta, su compañera de edición fue a un bolo en diciembre y fue allí donde se enteró de la información: "Helena se entera y Helena le hace una videollamada a Juan Pablo. Cuando se lo cuenta a Juan Pablo, se le quedaría cara descompuesta, se pondría triste, yo que sé, que hasta desconectó la cámara porque me lo han contado".

Razón por la cual Sandra se pregunta: "¿Qué coñ* estás diciendo tú ahora haciéndote tanto la víctima si llevas con los cuernos desde un mes habiéndolos? ¿Te has compinchado con la otra callándote para hacer show o qué? Porque yo no estoy con mi novio un mes haciendo como si nada sabiendo que tengo cuernos. Lo primero que hago es llamar a mi pareja".

La andaluza confiesa que, al ver su reacción en 'El debate de las tentaciones' se tuvo que contener: "Yo así: 'Cállate, cállate, cállate, cállate'". "Tú lo sabías primo", insiste. De hecho, confiesa que cuando se apagaron las luces y los colaboradores se levantaron y se fueron, Juanpi preguntó si iban a dejar "a medias" el debate: "¿Qué es lo que pretendía? ¿Estar una hora contando tu cosa de mierd*? Ahí lo llevas, recoge lo que siembras".

Las confesiones de Anita, Juanpi y Manuel sobre Montoya, Sandra y Lucía

Los ahora concursantes de 'GH DÚO' han conversado sobre su paso por 'La isla de las tentaciones', reality por el que todos ellos pasaron aunque en diferentes ediciones, lanzando algunas confesiones sobre las que ahora son sus exparejas: ¡Dale play y descúbrelas!

