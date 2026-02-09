Juanpi, Anita Williams y Manuel González tienen una conversación de lo más picante sobre sexo y redes sociales

GH DÚO Madrid, 09 FEB 2026 - 23:48h.

Los tres concursantes comparten aspectos íntimos de su vida sexual en 'GH DÚO'

Juanpi, Anita Williams y Manuel González han tenido una conversación de lo más picante en 'GH DÚO'. Los sentimientos sexuales parecen estar a flor de piel en una casa en donde ya ha habido de todo: desde besos delante de todos -como el de Carlos Lozano y Belén Ro-, hasta tonteos indiscretos y acercamientos como el de Anita con Andrea.

Manuel: "Nunca he tenido carpetas prohibidas"

Los tres concursantes han pensando en sus redes sociales. Explican que son otras personas las que se las están llevando, ya que ellos no pueden tener acceso al teléfono dentro del 'reality' de Telecinco. "Cristina espero que no te metas en la galería del teléfono", decía refiriéndose a la persona que sube su contenido. Sin embargo, el gaditano aclaraba que lo decía en tono de broma. "Nunca he tenido carpetas prohibidas ni he grabado a nadie", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tras ello, surgía el debate en el sofá sobre sexo y redes sociales en un mundo cada vez más interconectado. "Nunca me he grabado haciendo...", dejaba car Manuel González. Williams se mojaba sobre este asunto. "Prefiero verme a mí y a mi novio que buscar cosas raras", apuntaba. La catalana compartía que le da "más morbo" ver contenido junto a su pareja.

Juanpi asegura que tiene contenido "sagrado". "No se lo paso a nadie", señala. Los tres también han debatido sobre las plataformas de contenidos para adultos. "Los tíos que tienen OnlyFans, la mayoría que compran cosas son hombres. No me gustaria enseñar el culo a tíos...", aseguraba en 'GH DÚO'.