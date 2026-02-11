Ana Carrillo 11 FEB 2026 - 20:52h.

Anita Williams, Juanpi Vega y Manuel González han recordado su paso por 'La isla de las tentaciones'

El Gato Encerrado: Anita Williams promueve el abandono de la prueba

Anita Williams, Juanpi Vega y Manuel González saltaron a la fama gracias a su participación en distintas ediciones de 'La isla de las tentaciones'. Han recordado juntos en 'GH DÚO' su paso por el exitoso formato que presenta Sandra Barneda, en la que las relaciones de los tres se rompieron: Montoya rompió con Anita, Lucía Sánchez con Manuel y Sandra Barrios con Juanpi.

Su conversación sobre el programa ha comenzado porque Juanpi estaba contándoles que sus discusiones con Sandra comenzaron durante sus preparativos para ir al programa. "Ella tiene un carácter fuerte", ha asegurado Juanpi, que ha añadido que, pese a todas esas discusiones, él no quería fallarle y romper su relación en el programa.

Esa confesión ha motivado una confesión de Anita: ella no quería fallarle a Montoya y cree que su principal fallo no fue tener una conversación con él acerca de su situación antes de entrar a las villas. La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que su desconfianza hacia el de Utrera comenzó cuando él "tuvo actitudes muy feas" que no le "gustaron nada" en sus primeros días de experiencia, cuando todavía tenían se veían de forma puntual como en la presentación de solteros y en la adjudicación de las primeras citas.

Manuel ha contado que los gestos de Lucía en la presentación de solteros le hicieron cohibirse y que le frenaban de decir cuál era la tentadora que más le gustaba. Tras esa confesión, ha revelado con qué participantes de distintas ediciones de 'La isla de las tentaciones' ha tenido algún tipo de relación, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

