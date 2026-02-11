Abenohara Navarro se ha negado a combatir contra Sarah 'The Wrestler' y ha sido muy criticada

Ya puedes ver todos los episodios de 'The Ultimate Warrior' en Mediaset Infinity

Compartir







La decisión de Abenohara Navarro, ‘La Jefa’, de no pelear contra Sarah ‘The Wrestler’ en los combates finales de ‘The Ultimate Warrior’ ha generado mucha controversia en la villa del reality de MMA de Mediaset Infinity.

Muchos consideran que la lesión de la canaria no es para tanto y que, en realidad, todo ha sido una excusa para no enfrentarse a la que es una de las rivales más fuertes del programa. Es por ello que, como era de esperar, ha recibido numerosas críticas.

El más duro, sin duda, ha sido Franco Tenaglia, que no se ha cortado a la hora de decirle a su compañera todo lo que pensaba sobre ella. Entre ambos han saltado las chispas y el argentino ha sido muy, pero que muy sincero con ella.

Franco Tenaglia, muy crítico con Abenohara Navarro

“Me da rabia. Lo que estás haciendo deshonra a los peleadores”, decía Franco Tenaglia a su compañera, tras conocer que no se iba a enfrentar en la jaula a Sarah ‘The Wrestler’ por una supuesta lesión.

“No me estoy acobardando, cualquiera que me conoce sabe cuál es mi problema”, decía ella. “Te duele porque soy el único que te lo dice de frente, pero es algo que todos pensamos. A mí me parece una excusa”, afirmaba el luchador, con mucha rotundidad.

Si quieres ver el enfrentamiento completo, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.