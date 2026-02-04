El cambio de vida que Yess Castro quiere dar tras 'The Ultimate Warrior'

Yess Castro se ha sincerado con Guanyar sobre qué quiere hacer tras 'The Ultimate Warrior'

Guanyar ha vuelto a la casa de la segunda edición de ‘The Ultimate Warrior’ para hablar con algunos de los clasificados y una de ellas ha sido Yess Castro, que se ha abierto como nunca y se ha sincerado sobre los planes que tiene tras su paso por el reality de MMA de Mediaset Infinity.

La luchadora que ha hecho historia al ser una de las primeras mujeres en participar en el K.O.T.S. le ha confesado al presentador que quiere cambiar su vida y que tiene un objetivo muy claro: “Quiero arriesgarlo todo”, le decía.

Yess Castro se sincera con Guanyar

Antes de su combate, la luchadora se ha mostrado tranquila y Guanyar ha asegurado que veía en ella una actitud muy llamativa: “Te veo como guerrera mala, te veo maldad”, decía. A lo que ella respondía: “Dentro de la jaula, sí”.

Ha sido tras esa afirmación cuando Yess Castro ha asegurado que la lucha es su vida y que tiene un objetivo muy claro para cuando acabe el programa, que incluiría hasta un cambio de localización. Quiere mudarse y empezar de cero para dedicarse a la que es su verdadera pasión: “Me gustaría vivir únicamente de pelear”, aseguraba.

Tras esa afirmación, la luchadora ha hablado de cuáles son sus planes y en qué ciudad le gustaría vivir. Si quieres descubrirlo, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.