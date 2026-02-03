Fer 'El Caballo' se ha abierto en canal con sus compañeros y ha hablado de su dura vida

A pocas horas de enfrentarse a la segunda ronda de combates de ‘The Ultimate Warrior’, Misho y Guanyar han entrevistado a cada uno de los semifinalistas, entre los que se encuentra Fer ‘El Caballo’, que ha hablado del origen de su mote y de su complicado pasado.

En una charla de lo más cómoda, Misho ha aprovechado para preguntarle por uno de sus mayores secretos: “Me gusta conocer los motes de los luchadores porque cada uno es más raro que el anterior”, declaraba el influencer.

Era entonces cuando Fer empezaba a explicar la razón por la que sus amigos lo apodaron como ‘El Caballo’ en el pasado: “Con quince años, estuve en un centro de menores”, explicaba, antes de contar el origen de su apodo.

Una conversación que ha dado lugar a que los presentadores de ‘The Ultimate Warrior’ le pregunten por la que fue la etapa más complicada de su vida: “Fue una etapa de malas amistades”, explicaba.

El participante del reality de MMA de Mediaset Infinity ha hablado de su pasado y del coqueteo que tuvo con las sustancias y el alcohol: “Hacía cosas y luego no me acordaba. El deporte me ha cambiado la vida”, apuntaba, dejando claro que gracias a la lucha dejó atrás una vida llena de excesos.