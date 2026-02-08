GH DÚO 08 FEB 2026 - 10:25h.

Cristina Piaget y Belén Ro, decepcionadas con Carlos Lozano: su reveladora conversación en 'GH DÚO'

Cambios en la casa de 'GH DÚO'. Una conversación íntima y reveladora entre Cristina Piaget y Belén Rodríguez en la que ambas se han sincerado ha dejado patente la decepción que las dos sienten por culpa de Carlos Lozano, tal y como se ha podido seguir a través del minuto a minuto de este sábado. El triángulo amoroso ya no es tal y las mujeres se unen en contra del presentador. ¡Todos los detalles de lo sucedido!

Todo ha comenzado con una conversación entre Carlos y Belén que se ha producido en el salón de la casa. Carlos le comenta a Belén que Cristina no le habla desde que descubrió que ambos se habían besado y que pensaba que, al principio, estaba de broma. Este bache entre ellos parece estar mermando en la paciencia del presentador, pues dice estar cansado de sus continuos altibajos con Cristina.

Dice Carlos que el tema de su beso con Belén es una tontería y que "se sacan las cosas de contexto". "Que se enfade, tampoco puedo hacer nada", asegura Carlos. Por su parte, Belén le dice que quizás Cristina tenga sus motivos para estar enfadada con él, pero Carlos le responde con firmeza, negando que le haya prometido nada a Cristina: "Yo no le he prometido nada. Somos amigos, igual que contigo. No hay nada más que amistad".

Cristina Piaget y Belén Ro se sienten decepcionadas con Carlos Lozano

Tras esto, Belén Ro va a hablar con Cristina para aclarar este triángulo amoroso. Parece ser que Cristina no sabía que Belén y Carlos habían tenido "ese acercamiento" y ahora comprende el echo de que Anita le preguntara si le gustaba el presentador. Ella le contestó a Anita "sí, pero me falta una dosis de confianza porque hay cosas en las que se contradice. A veces estamos bien, otras parece mi peor enemigo...".

Dice Cristina que Carlos nunca le ha dicho que le gusta, pero "sí que hablamos de, a lo mejor, si salíamos de aquí bien, de hacer una escapada juntos para ver qué sentimos y, a lo mejor, enrollarnos". Belén se interesa bastante en esto y le pregunta al respecto. Cristina aclara que no han hablado de enrollarse, pero entiende que era una posibilidad y que la cosa estaba un poco abierta entre ellos a la hora de planificar este viaje a Galicia.

Preocupada, Belén le pregunta a Cristina si Carlos le ha hablado de ella, y Piaget responde: "Nada, es como si tuviera precaución de hacer algo que te fuera a doler, entonces yo no lo entendía". Le cuenta que Carlos le ha dicho que, al pedir que sus compañeros le doren la píldora (como parte de la prueba semanal), siente que eso podría sentar mal a Belén. "A mí lo que me sienta mal es que se hace el tonto o no tiene la sensibilidad de darse cuenta de que puede herir", confiesa Cristina.

Por su parte, Belén le dice a Cristina que Carlos nunca ha sido contundente a la hora de afirmar si le gusta o no y Cristina considera que le ha estado dando falsas esperanzas (algo con lo que Belén está de acuerdo). A Cristina le sabe mal porque ahora entiende muchas cosas y le sienta mal que Carlos no es consciente de que está haciendo daño a Belén. "Me parece muy buen tío, pero me he quedado súper chocada cuando me ha negado y ha negado el beso".

Belén le cuenta a Cristina que se ha sentido despreciada por Carlos por algo que ha sucedido y que ya se ha retirado, que no piensa avanzar más con él. Cristina hace una interesante reflexión con la que ambas están de acuerdo: "Nos ha decepcionado tanto a ti como a mí". También consideran que Carlos "no ha hecho nada malo, simplemente ha sido insensible y no ha sabido gestionar" la situación que han vivido.

