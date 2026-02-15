Cristina se encara con Anita

Emilio Seco 15 FEB 2026 - 21:14h.

Madrid¡Bienvenidos a GH DÚO: Cuentas Pendientes!

Arranca una nueva gala de GH DÚO: Cuentas Pendientes, y la casa está más revolucionada que nunca. Hoy estaremos muy pendientes de la tensión creciente entre Cristina y Carlos, una relación que se ha roto por completo y que, a pesar de navegar por momentos más tranquilos, puede estallar en cualquier momento.

Además, la prueba semanal —una coreografía que está poniendo a todos al límite— ha provocado discusiones y enfrentamientos hasta hacer que la tensión estallará por completo dividiendo al grupo.

Viviremos nuevos posicionamientos, alianzas que cambian y conflictos que ya no se pueden esconder. Esta noche, la convivencia vuelve a ponerse al rojo vivo… y las cuentas pendientes siguen muy lejos de saldarse.