GH DÚO, en directo: La dirección toma una decisión histórica por una trifulca de los concursantes
Madrid¡Bienvenidos a GH DÚO: Cuentas Pendientes!
Arranca una nueva gala de GH DÚO: Cuentas Pendientes, y la casa está más revolucionada que nunca. Hoy estaremos muy pendientes de la tensión creciente entre Cristina y Carlos, una relación que se ha roto por completo y que, a pesar de navegar por momentos más tranquilos, puede estallar en cualquier momento.
Además, la prueba semanal —una coreografía que está poniendo a todos al límite— ha provocado discusiones y enfrentamientos hasta hacer que la tensión estallará por completo dividiendo al grupo.
Viviremos nuevos posicionamientos, alianzas que cambian y conflictos que ya no se pueden esconder. Esta noche, la convivencia vuelve a ponerse al rojo vivo… y las cuentas pendientes siguen muy lejos de saldarse.
Cristina se encara con Anita
Ion conecta con la casa y les pone el vídeo del supuesto robo. Tras verlo e intentar explicarse, Cristina y Carlos de nuevo cierran filas contra sus compañeros.
Todo el resto están de acuerdo en que no tienen por qué abrir los armarios de otros. Anita hace referencia a unos garbanzos que Carlos y Cristina tienen congelados y eso hace que Cristina monte en cólera encarándose con Anita y poniéndose muy cerca de ella.
Hoy tenemos por delante un gran programa: Posicionamientos, ejecución de la prueba semanal y muchos vídeos que, de nuevo, demuestran faltas de respeto y mucha rivalidad entre los concursantes.
Lo primero que vemos es el vídeo del enfrentamiento entre los hermanos Manuel y Gloria y Cristina.
Los hermanos la acusan de meter la mano donde no debe y de "ratera" mientras ella niega rotundamente haber hecho ningún robo.
La verdad es que hemos visto en muchas ocasiones a Cristina abrir y buscar cosas en los armarios de sus compañeros y no son pocas las veces que estos la han acusado a lo largo del concurso de haberles cogido cosas sin permiso.