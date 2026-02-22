Arrancando el día

Manuel González se sincera con Juanpi Vega sobre sus sentimientos y le aconseja sobre Mara: "Sé lo que se siente"

Sandra, Manuel y Gloria molestos con Carlos por su actitud durante la prueba semanal: "hay que hacer lo que él dice, o se enfada"

Ayer fue un día tranquilo en la casa de GH DÚO. Los concursantes trabajaron en la prueba semanal, que consiste en guinizar, producir, y grabar episodios de una telenovela ambientada en un instituto, "Matrículas de amor".

Carlos, como director, intentó que los episodios tuviesen su toque de drama y de romanticismo, pero Manuel, Gloria y Sandra defendieron su derecho a participar en el guion y a incluir algo más de humor en las escenas. A Carlos esto no le acabó de convencer, pero al final tuvo que ceder y dejar que la juventud le diese su toque a la producción.

Por otro lado, Juanpi sigue tocado por su relación con Mara; no sabe si darle una oportunidad o romper con ella. Sus compañeros le aconsejaron de todo, cada uno una cosa distinta, eso sí. Veremos qué pasa hoy en Tres Cantos.

