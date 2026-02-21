Antía Troncoso 21 FEB 2026 - 18:33h.

Manuel González tienen una sincera conversación con Juanpi sobre Mara y la decisión que debería tomar al salir de 'GH DÚO'

Juanpi se rompe recordando a Mara: "Contigo lo tenía todo, no me faltaba nada y te sigo queriendo"

Compartir







Manuel y Juanpi tenían un sincera conversación esta mañana. Los concursantes de 'GH DÚO' hablaban en uno de los jardines de la casa sobre sus sentimientos, en especial, sobre la complicada situación sentimental en la que se encuentra el exnovio de Sandra Barrios debido a las infidelidades de Mara. ¡No te lo pierdas!

El día de San Valentín, Carmen, madre de Juanpi, subió a la casa de Tres Cantos para quitar todas las dudas a su hijo, desvelándole que Mara le había sido infiel "del todo" con Álex Girona y que no había sido solo "un par de besos", como ella le había dicho. Al conocer esta información, Juanpi tomaba la decisión de terminar su noviazgo: "Se acabó. Me ha roto el corazón".

Totalmente arrepentida, Mara subía a la casa el pasado domingo para pedirle perdón a Juanpi: "Quiero que tenga claro que me arrepiento de verdad, he cometido un error. Quiero hablar contigo fuera". Una visita tras la que el concursante aseguraba que su relación seguía rota, aunque no descartaba mantener fuera una conversación.

Manuel aconseja a Juanpi sobre su relación con Mara

En este contexto, mientras tomaban los primeros rayos de sol de la mañana, Manuel le aseguraba a Juapi que "le duele" lo que le ha pasado porque "sabe lo que se siente": "Sé que al ser público estás en la boca de todo el mundo. Sé lo que has llegado a sentir porque en algún momento yo lo he podido sentir también". Además, le mostraba su apoyo absoluto:

"Si tú decides mandarla al carajo, yo voy a estar contigo. Si decides seguir con ella, yo voy a estar contigo, en la decisión que tomes. Es tú decisión y tú haces lo que tú quieras". A continuación, el hermano de Gloria lanzaba un consejo a su compañero: "Escucha a tu gente, que es la gente que te quiere de verdad. Escucha a tu madre, padre, amigos... tu círculo, que son los que no te van a fallar nunca".

"Por su puesto al conversación que tengas que tener, la tienes", le decía Manuel a Juapi, asegurándole que tenía claro que en cuanto saliese de la casa de 'GH DÚO', Mara estaría esperándolo fuera para poder hablar con él.

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: