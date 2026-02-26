SEMIFINAL Y GRAN FINAL DE 'GH DÚO'
¿Cuándo son la semifinal y la gran final de 'GH DÚO'? Jorge Javier Vázquez anuncia las fechas clave
El domingo 1 de marzo se celebra la semifinal y el martes 3 de marzo ¡la gran final!
La proclamación de finalistas ha llegado este jueves en 'GH DÚO' y Jorge Javier Vázquez ha desvelado las dos fechas clave de esta recta final del reality.
"El domingo 1 de marzo es la semifinal y el próximo martes 3 de marzo se celebra la gran final de 'GH DÚO'", desvelaba el presentador en el medio del plató.
