GH DÚO

El domingo 1 de marzo se celebra la semifinal y el martes 3 de marzo ¡la gran final!

Los concursantes de 'GH DÚO' cuentan qué temible regalo envenenado enviarían a la casa sin dudarlo

La proclamación de finalistas ha llegado este jueves en 'GH DÚO' y Jorge Javier Vázquez ha desvelado las dos fechas clave de esta recta final del reality.

"El domingo 1 de marzo es la semifinal y el próximo martes 3 de marzo se celebra la gran final de 'GH DÚO'", desvelaba el presentador en el medio del plató.

Ya sabes, ¡no te puedes perder estas fechas tan importantes para 'GH DÚO': el domingo la semifinal y el martes la gran final, en Telecinco!