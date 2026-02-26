Los concursantes de 'GH DÚO' cuentan qué temible regalo envenenado enviarían a la casa sin dudarlo

Telecinco.es 26 FEB 2026 - 22:00h.

El clásico juego de las venganzas ocultas llega a plató y los rostros más polémicos de la edición responden qué obsequio cargado de ironía le mandarían a sus compañeros a la casa de 'GH DÚO'

Cristina Piaget describe cómo quiere que sea una cita romántica con Carlos Lozano: "Nada de lujos"

Si hay un clásico infalible en la historia de los realities, ese es el famoso "regalo envenenado". Cuando la convivencia de 'GH DÚO' pende de un hilo, cualquier pequeño detalle llegado desde el exterior puede actuar como la chispa que detone una bomba monumental. Un obsequio irónico, un mensaje oculto o un privilegio que esconde una trampa son herramientas perfectas para desestabilizar a los rivales, alimentar la paranoia o, simplemente, cobrarse alguna pequeña venganza personal.

Sabiendo que el rencor televisivo da mucho juego, les hemos dado la oportunidad a nuestros protagonistas de convertirse en los "Reyes Magos del mal" por un día. Les hemos preguntado qué regalo envenenado mandarían a la casa y para quién iría dirigido. El resultado es un auténtico manual de guerra psicológica.

Golpes bajos al ego y curas de silencio

A la hora de herir el orgullo, Raquel Salazar demuestra tener una puntería envidiable ya que tiene claro que su paquete iría directo a las manos de Carlos. En su interior se encontraría una foto doble de Cristina y Belén, pues lejos de ser un detalle bonito, la concursante explica que la intención de este dardo es recordarle al presentador que "sin ellas no es nadie" en el concurso, acusándole de haberse aprovechado del juego a tres bandas para "fama televisiva".

Por otro lado, hay regalos que nacen de la pura desesperación auditiva. El desgaste de la convivencia se nota en detalles tan básicos como el ruido y, John Guts no aguanta más, así que su obsequio iría directo a Sandra: un enjuague bucal. Un detalle cargado de sarcasmo con un objetivo, que es el conseguir que deje de gritar por los pasillos porque su tono de voz de le ha vuelto completamente "insoportable".

Poner la casa patas arriba: del exterminio a "mojarse"

Mientras algunos apuntan a un solo enemigo, otros prefieren ver arder la casa entera, Belén Ro no se corta y expresa que su regalo sería un sobre negro con una "expulsión express" para absolutamente todos los habitantes, salvando únicamente a Carlos.

Pero si hablamos de pura estrategia, el premio se lo lleva Andrea, ya que no enviaría un objeto físico, sino un dardo muy envenenado: otorgarle a los concursantes la obligación de el elegir a dedo a un expulsado. Una maniobra maestra diseñada exclusivamente para romper los grupos, generar pánico y disfrutar viendo cómo, por fin, "se mojan" y se quitan las caretas frente a toda España.

