Tentaciones Privé 26 FEB 2026 - 10:00h.

El motivo por el que Almudena y Helena se han distanciado

Durante el programa de 'Tentaciones Privé', Almudena se sinceró sobre su relación con Helena y desvela el motivo de su distanciamiento con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'. Según ha contado, Helena se habría enfadado con ella por no haberla contestado y ella se ha justificado: "Yo tengo desactivado el leído y tengo el móvil en 'no molestar' siempre", explicaba.

"Estaba teniendo un día de mierda. Me volvió a hablar y le dije que lo sentía por no haberla contestado", contaba. Además, la malagueña ha relatado que, tras su paso por el programa, la de Madrid le habló cuando salió todo y Almudena le entendió porque Helena estaba mal: "Si ve que no le contesté que me hubiera llamado", reconocía.

Además, actualmente con Helena está bien: "Le pedí perdón por no haber estado, pero es que no lo vi", admitía. Almudena ha contado que ahora tiene una buena relación con Helena y que han mantenido varias conversaciones desde ese tenso momento que vivieron las dos: "Cuando salió el capítulo que habló de mi le hablé. Me da igual que contara eso", recalcaba la de Málaga.