Patricia Fernández 25 FEB 2026 - 23:01h.

Gerard Arias y Érika coinciden en el plató de 'Tentaciones Privé' y él tiene información de una posible infidelidad de su novio

Salen a la luz los mensajes de Soraya con el futbolista Rodri Sánchez, novio de Érika y la tentadora lo cuenta todo: “No tiene que enterarse”

Gerard Arias estaba presente en el plató de 'Tentaciones Privé', donde coincidía con Érika, extentadora de 'La isla de las tentaciones 9', la que tiene una relación actualmente con el futbolista, Rodri Sánchez, del que Gerard le daba una información.

Gerard aseguraba en plató a Érika que su novio le habría sido infiel: "El otro día estuve con una amiga mía que se ve que, entre idas y venidas de Érika a Doha con su nuevo churri, una de las veces que te volviste tú para España una amiga mía se fue para allá y he visto las fotos".

Érika, tras las explicaciones de Gerard: "Yo confío en mi pareja"

Lo que molestaba a Érika: "Dime fechas porque si no era mi pareja él puede hacer lo que le de la gana, ya que lo sueltas por lo menos sé coherente y enseñando fechas, si él no era mi pareja no me afecta, si lo era ya estamos hablando de cosas mayores y ya tendría que poner yo mis límites. Yo formalice el 8 de enero mi relación con él porque nos queríamos y todo lo que pasó antes... yo confió en él".

"Yo tengo fotos, luego te las enseño", aseguraba Gerard, el que explicaba en qué momento sucedió esto: "Estaban quedando ya y se estaba yendo a Doha". Momento en el que Darío apuntaba algo: "En esos viajes en lo que iba a Doha y venía también se acostó conmigo, lo hemos dicho porque él lo sabe". Y es que ambos aseguraban que Érika en ese momento no había formalizado su relación.