Pedro Jiménez 25 FEB 2026 - 21:52h.

La alarma ha sontado en 'Tentaciones Privé'. Y no es para menos. Un bombazo se ha sucedido y afecta directamente a Helena y Gerard. Y es que después de que la semana pasada, Gerard afirmase que Helena le había tirado la caña, tonteando con él, ha sido la propia ex de Rodri quien ha aclarado lo que realmente pasó, al detalle. Y todo después de que Gerard lo volviera a confirmar de nuevo este miércoles. Pues bien, según Helena, todo ocurrió en una fiesta en donde estaban Rodri, Claudia y ella este verano pasado.

"Al llegar les dije que me parecía súper raro que Rodri y Claudia estaban tanto tiempo solos y yo me estaba rayando. Estaba con la mosca detrás de la oreja", ha contado Helena. Una Helena que asegura que la fiesta continuó hasta que se fue con Gerard a una terraza y este le dijo que le "llamaba la atención": "Me dijo: '¿Me das un besito?'. Y fue así. En ningún momento me lancé yo. Fue al revés".