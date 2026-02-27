Lara Guerra 27 FEB 2026 - 02:17h.

Jorge Javier anuncia los finalistas de la cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo'

El toque de atención de Jorge Javier Vázquez a Antonio Canales tras sus palabras sobre Carlos Lozano, tachándolo de "acabado": "No me gusta eso"

Compartir







'Gran Hermano Dúo' ha arrancado la recta final. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez pondrá el broche de oro a una preciada edición el próximo martes 3 de marzo. Para tener todo más que preparado para conocer al ganador del maletín, hay que saber quiénes son los finalistas que podrán optar a ser ganador o ganadora.

Durante la gala, hemos podido conocer uno a uno quiénes son. La tensión se debate entre Sandra Barrios, Juanpi, Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano. Momentos previos a destapar los nombres, se ha vivido el regreso a la casa de los exconcursantes para ser los jefes 'anticampaña' de los cinco candidatos. Cristina Piaget defiende a Sandra Barrios como no merecedora para ganar el reality; Carmen Borrego hace la 'anticampaña' de Gloria González, John Guts en contra de Juanpi, Belén Rodríguez para que no gane Anita Williams y Raquel Salazar para dar argumentos en contra de Carlos Lozano.

La reacción de los concursantes al enterarse de que son finalistas de 'Gran Hermano Dúo'

Jorge Javier conectaba con la casa para dar paso al primer finalista de la noche: "El primer finalista de 'Gran Hermano Dúo' es...¡Juanpi! El concursante al enterarse no podía contener la ilusión y saltaba por todo el salón: "Qué locura Jorge, no me lo creo. Gracias, de verdad...os quiero. Ya he cumplido mi sueño. Pensaba que me iba a ir, pues al final voy a estar el tiempo que haya que estar y super feliz y contento; y ya si gano...pues vámonos que nos vamos".

Tras anunciar al que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', el presentador volvía a hablar con la casa para anunciar el siguiente finalista: "Carlos, Gloria y Anita nunca hay que dejar de luchar porque los esfuerzos siempre obtienen recompensa. El segundo finalista de 'GH DÚO' es...¡Gloria!"; quién se quedaba atónita al descubrir la noticia.

La emoción ha sido tal que la concursante de primeras no pensaba que era ella la ganadora, en el momento en el que ha pasado, no ha podido contener las lágrimas: "Muchísimas gracias. En esos momentos sólo me acuerdo de mi abuela, Gloria. Que yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y que tú me digas que soy finalista. Estoy como una niña chica".

Después, Jorge Javier entre las emociones del resto de concursantes y la reacción atónita de Belén Rodríguez en todo momento ante los finalistas del reality, volvía a conectar con la casa para dar paso al siguiente finalista: "El tercer finalista de 'Gran Hermano Dúo' es...¡Anita!". Entre lágrimas comentaba: "Al menos estoy en el podium, que la otra vez quedé cuarta"

Por último, si recordamos, Sandra Barrios elegía batirse a duelo con Carlos Lozano para ser el último finalista de la edición. Después de conocer a Anita como la tercera finalista de 'GH DÚO', Jorge Javier le comunicaba a Lozano que tenía que acudir a la sala de expulsión. En ese momento, la que fuera participante de la isla le informaba sobre la nominación definitiva. Tras esto, Jorge Javier da paso al último expulsado, y en consecuente al último finalista.

"El último finalista es...¡Carlos!", anunciaba el presentador. Al enterarse de esto, Carlos comenta a Sandra que "hemos llegado lejos. Estoy emocionado y agradecido, pero no lo voy a celebrar. No es hora de más guerra. Vamos a enterrar todos el hacha de guerra. Queda nada, todos nos hemos dicho de todo, entonces...no vamos a seguir metiendo más mierda. Te deseo lo mejor. Yo me tengo que comportar mejor, pero quiero que me veas que me tengo que defender".

Los concursantes de 'GH DÚO' cuentan qué temible regalo envenenado enviarían a la casa sin dudarlo

¡Dale al play para descubrirlo!