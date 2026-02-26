Lara Guerra 26 FEB 2026 - 23:04h.

Manuel González visiona por primera vez sus palabras tras la expulsión en 'GH DÚO'

En el pasado programa del reality 'Gran Hermano Dúo' Carlos Lozano y Manuel González se enfrentaban ante la expulsión. Finalmente la audiencia dejaba al que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' fuera del concurso. Esta expulsión no dejaba con buenos ánimos al expulsado y sin dudarlo, reaccionaba con unas palabras y actitudes con las que Carlos Lozano quedaba en shock.

Después de visualizar las imágenes inéditas de la salida de Manuel, la casa conectaba con el plató en el que Manu también veía por primera vez su reacción. Carlos no dudaba en hablar primero: "No es bueno para ti decir 'se acabaron los realities, si premiáis la mierda'". Ante esto, Manuel asegura que no se siente orgulloso de lo que dijo y que fue fruto del momento. Asimismo, se dirige al propio Carlos y le comenta que "tú has dicho lo que te ha dado la gana y todo el mundo te ha tenido que escuchar y respetar. No estoy orgulloso de lo que dije, la verdad, pero en ese momento dije tonterías y pamplinas. Pero vamos, de lo último de lo que hablé fue de ti y de GH al salir vaya, y tú no has parado de hablar de mi...será que algo de menos me echarás ".

Al escuchar estas palabras, Lozano no ha podido evitar enfadarse: "No, perdona, yo hablé de eso cuando salí. Como comprenderás de ti no me acuerdo nada. No me vengas con la soberbia ni me vengas de chulo. Si quieres te hablo como me hablas tú a mi y volvemos a la misma mierda ¿Quieres o lo dejamos así, chaval? No se puede hablar contigo. Me cabreas, yo no quiero guerra. Encima que lo hago por ti ¿Tú que te has creído? ¿Qué la gente me ha elegido porque sí? La gente me ha elegido a mi porque no te aguanta a ti. Me das pena tú. Hay que saber perder y tener dignidad y tú no tienes ninguna. Si vienes por las malas me encuentras, así de claro

Por último, entre la multitud de aplausos por parte de la audiencia, Manuel quedaba perplejo: "¿Qué le pasa? ¿Está mosqueado o qué? No te mosquees amigo. Tiene cara de estreñido. Parad al monstruo definitivo".

Las imágenes del tremendo rebote de Manuel González tras ser expulsado

Qué asco, super. Para mí se acabó mi vida televisiva, no quiero saber nada más de los realities ni de más nadie. Me ha quedado claro qué es lo que quiere la gente y que es lo que premian. Para mí este mundo está caput; ahora el que se retira soy yo para siempre. No quiero saber nada de nadie. Que pena, pero mira aplaudo a toda la gente que quiere eso...qué triste. Me quiero ir ya de aquí, por favor. No voy a hablar más. La gente ha hecho lo que le ha salido del carajo, pues yo también.

Después de conocer que Carlos ha sido salvado, él mismo se ha dado cuenta de la reacción de Manuel. Tras ello comentaba que "no quería saltar delante del chaval este, pero te han echado tío y se ha ido con una soberbia...Qué soberbia tiene, macho, el chaval. Quería hablar con él y decirle algo positivo o bueno, pero no me ha dado la opción. Cuanto más lejos, mejor. Sigo igual. No voy a ser falso. O sea, que no eres falso. Me has odiado toda tu puta vida desde que estoy aquí. No vayas diciéndome 'no pasa nada, Carlos. Es un juego. Es un falso, tío. Hasta el final ha sido un falso y un cobarde, tío ¿Por qué tienes que irte así de reventado, tío? No tiene nada de humildad. Solo os come la soberbia y el no tener humildad es lo peor. Y no tienen ninguna de las dos cosas, tío. pues ya está. La verdad es que mejor, o tú o yo, esa era la historia".

Belén Ro y Manuel González tienen un fuerte cara a cara en directo: "¡A mi familia no la metas!"

Mientras Manuel González visitaba el plató de 'GH DÚO', también ha habido momento para enfrentarse a una de sus archienemigas de la edición: Belén Ro. La televisiva no ha dudado en decirle, sin tapujos, lo que pensaba de él. "No he visto un concursante más reventado que tú en la sala de expulsión", le transmitía asegurando además que ni él "ni su familia" tienen "clase".

"¡A mi familia no la metas!", le respondía el gaditano visiblemente enfadado.