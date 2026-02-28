Supervivientes 28 FEB 2026 - 18:27h.

El nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo es concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, nieto del famoso aventurero, explorador, reportero y documentalista Miguel de la Quadra-Salcedo, se convierte en concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’. La lista de participantes se va completando con la incorporación de este aventurero que promete vivir la experiencia al máximo.

“Mi abuelo me puso este nombre en honor a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un explorador español que naufragó en las costas del Caribe”, aclara en su vídeo de presentación. “Vengo este año a ‘Supervivientes 2026’ para demostrar que, todavía, se puede vivir una auténtica aventura de superación y de naufragio”, añade el participante.

Quién es Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo está enfocado en el sector audiovisual y artístico y trabaja como director, productor, editor, ilustrador y muralista. Es fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador, productor audiovisual y cursó estudios en Dirección de Cine en la Universidad del Sur de Gales.

Ha heredado de su abuelo Miguel de la Quadra-Salcedo su pasión por la aventura y los viajes y por ello comparte su espíritu de explorador y viajero. Considera que tiene una personalidad curiosa, enérgica y entusiasta. Pronto descubriremos más sobre él en la nueva edición de ‘Supervivientes’.