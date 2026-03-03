Carlos, hijo predilecto de su pueblo

Berto González 03 MAR 2026 - 23:11h.

Los tres finalistas Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González ya están preparados para conocer la decisión de la audiencia tras ocho semanas de convivencia y ganar el maletín con los 50,000 euros

Anita Williams explota como nunca ante Carlos Lozano ¡y se va en pleno debate electoral de 'GH DÚO'!: "¡Estás podrido!"

Compartir







Después de ocho semanas de intensa convivencia, llega la gran final de la cuarta edición de 'GH DÚO'. Los tres finalistas Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González ya está preparados para conocer la decisión de la audiencia tras más de sesenta días de convivencia y de una intensa campaña por la victoria.

Esta noche, los finalistas vivirán momentos de gran emoción al revivir cómo ha sido su paso por la casa de Tres Cantos y reencontrarse con sus familiares y excompañeros de concurso al volver a la realidad en plató. ¿Quién será el ganador de esta edición? Entra en la App de Mediaset Infinity y vota a tu ganador de manera gratuita. El maletín con los 50,000 euros está en juego. Conectamos con la casa