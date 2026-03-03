Los tres finalistas Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González ya están preparados para conocer la decisión de la audiencia tras ocho semanas de convivencia y ganar el maletín con los 50,000 euros
Después de ocho semanas de intensa convivencia, llega la gran final de la cuarta edición de 'GH DÚO'. Los tres finalistas Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González ya está preparados para conocer la decisión de la audiencia tras más de sesenta días de convivencia y de una intensa campaña por la victoria.
Esta noche, los finalistas vivirán momentos de gran emoción al revivir cómo ha sido su paso por la casa de Tres Cantos y reencontrarse con sus familiares y excompañeros de concurso al volver a la realidad en plató. ¿Quién será el ganador de esta edición? Entra en la App de Mediaset Infinity y vota a tu ganador de manera gratuita. El maletín con los 50,000 euros está en juego. Conectamos con la casa
Carlos, hijo predilecto de su pueblo
Carlos entra en una sala y se encuentra con un sobre que revela que el alcalde de su pueblo presente en plató, que a su vez es el defensor de Carlos, le ha nombrado hijo predilecto de su pueblo después de haber contribuido a darle visibilidad. Carlos se emociona tras la sopresa y asegura que hay que mirar más por los pueblos, por el campo y por los ganaderos. Después, Carlos entra en la casa y se despide de ella por última vez. JJ anuncia que su hija también está lista para darle una sorpresa totalmente inesperada.
Los porcentajes
JJ muestra en plató los porcentajes ciegos de los finalistas para ganar el concurso, ¿quién será el ganador de la noche?
Después, Juanpi entra en plató y el presentador le pregunta por su relación con Mara. Él cuenta que ha hablado con ella y que se siente muy "decepcionado". Sandra, interviene y asegura que "ojo de loca no se equivoca".
Comienza la gran final
Jorge Javier entra en plató y abre las puertas de la gran final del concurso. ¿Quién será el concursante que gane el ansiado maletín? Anita, Carlos y Gloria están con los nervios a flor de piel por conocer la decisión de la audiencia. Un dron recorre la casa y muestra el último minuto de los finalistas en la casa: Anita terminándose de arreglar en el baño, Carlos en la cocina y Gloria hablando con el Súper en el confesionario.
Después, los tres finalistas entran en la nave y Sonia Madoc cantan una versión de 'Yo quiero bailar' con una letra inspirada en la edición. Tras la actuación, JJ pregunta a la audiencia: "¿quién debe ganar 'GH DÚO'?"