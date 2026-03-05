Marta Peñate pide claridad en la historia entre Gilbert y Helena para poder llegar a entender las contradicciones en sus declaraciones

Marta Peñate no da crédito ante la tensión entre Claudia y Gilbert en su cara a cara definitivo: "¡Un momento!"

Tal y como señala Marta Peñate, Helena Arauz no negó en ningún momento en su participación en 'Tentaciones Privé' que Gilbert se acercara a ella para fastidiar a Claudia.

Sin embargo, la madrileña niega en el plató pero no logra convencer a la presentadora: "Perdona, lo hemos visto. No lo negaste, se vio en el vídeo". "No que se acercara a mi para enrabietar a ella. Digo el contenido en plan tiktoks y tal pero no que se junte conmigo para enrabietar a Claudia", aclara Helena.

Es cuando ambos confiesan que su relación continúa en el mismo punto en el que contaron en el anterior programa aunque ahora se vean menos cuando Marta Peñate puntualiza: "Entendedme, es que quiero ya intentar entender esto. Lo que no entiendo es que Gilbert venga y diga que está conociendo a Helena...".

Es la expareja de Claudia quien esta ven reclama: "Yo dije que la estoy conociendo como persona, yo no la conocía". Una afirmación que la presentadora niega rotundamente: "Tampoco lo puedo permitir porque tú dijiste que ella se había puesto celosa porque tú te habías liado con otra chica y alguien solamente se pone celosa si siente algo por ti. Cuando tú dices eso estás insinuando que puede haber algo más". De hecho, Helena asegura que esa declaración le molestó: "Me enfadé un poquito y te lo dije".

Marta Peñate trata de entender su relación

Al ver la reacción de Gilbert, Marta Peñate se da cuenta de que se está ofendiendo: "¿Por qué? ¿Tú dices la verdad o le estás cubriendo?". El motivo es distinto al que la presentadora esperaba: "Porque nos hemos enfadado antes de venir aquí porque hemos hablado de todo y ya está".

Por ejemplo, para Gilbert "Andrea no ha sido tan amiga y que debería haber estado más encima" y Helena, por el contrario, no está de acuerdo. No obstante, su compañera presente en el plató tiene algo que decir al respecto: "Tú dijiste que ninguno se iba a liar con ninguna otra persona, que habíais quedado en eso. Eso lo hace una pareja. Iban por la calle agarrados, estaban en el restaurante y ni mi novio Enrique me coge así durante toda la comida, iban en el coche acurrucados, estaban en su casa abrazados en la cama".

Es más, a ella le ha llegado que "sí se han liado". Gilbert se empeña en desmentirlo y afirmar que es su amiga, pero su risa desata las dudas en Andrea.