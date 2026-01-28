Logo de telecincotelecinco
Marta Peñate no da crédito ante la tensión entre Claudia y Gilbert en su cara a cara definitivo: "¡Un momento!"

Marta Peñate no da crédito ante la tensión entre Claudia y Gilbert en su cara a cara
Así ha sido el cara a cara definitivo entre Claudia y Gilbert. Mediaset Infinity
Que entre Claudia y Gilbert hay tensión es evidente, pero en esta ocasión incluso Marta Peñate, la presentadora de 'Tentaciones Privé', se ha quedado en shock al ver los reproches de la expareja: "Me has hecho daño. Yo he empezado y he repetido, pero es que tú has hecho lo mismo", afirmaba la mallorquina. La discusión entre ambos ha dejado un ambiente muy tenso en el plató del programa.

"No ves lo que tú has hecho, solo ves lo que he hecho yo. Tú vas de real, pero eres muy falsa", respondía Gilbert. Marta Peñate ha tenido que intervenir para evitar los gritos entre ambos y que se les entienda al hablar: "¡Un momento!".

Gilbert se sincera sobre su relación con Helena

Y al igual que Claudia está conociendo a un chico, Gilbert se ha sincerado y ha contado lo que significa Helena para él debido a 'La pregunta prohibida' que le ha hecho su expareja: "Siempre me he llevado muy bien con Helena y siempre le he hecho de psicólogo y se ha forjado una amistad", reconocía él.

Marta Peñate ha insistido en qué relación mantiene con la madrileña: "Pues nunca se sabe, porque Helena es súper buena persona y eso es lo que yo busco", afirmaba Gilbert, admitiendo que está abierto a "lo que surja", pero que aún no le ha dicho a ella que le gusta. Claudia, muy molesta por la respuesta del mallorquín, le ha recriminado que ella "jamás le haría eso".

Lágrimas y arrepentimientos de Claudia

Sin embargo, Claudia ha respondido a la pregunta que le ha hecho Gilbert, que le ha dicho que, si no quiere estar con él, por qué no le deja libre: "Después de dos años contigo me esperaba tener un cariño hacia ti. No ser amigos, pero acabar bien, no que tú delante de la tele quieras acabar bien conmigo y que luego me trates como me tratas", comenzaba respondiendo Claudia.

Visiblemente emocionada, ella le ha dicho que quiere estar "en paz" y que se siente culpable por haberle hecho daño. Claudia no ha podido contener más sus lágrimas y ha comenzado a llorar al ver que no queda nada de su relación con Gilbert: "Esta persona ha estado dos años siendo mi pareja, viviendo en mi casa", decía.

"Siento pena. No por él, sino por nosotros, pero yo no quiero estar con él", admitía Claudia. Gilbert ha explicado que cree que ella sigue sintiendo cosas por el de Mallorca. "¿Cuántas veces me he arrastrado por ti? A mí eso me da igual. Tú sientes rencor", terminaba Claudia en un tenso momento entre los exnovios. Marta Peñate le ha aconsejado que tiene que aprender a perdonarse y que ambos cierren un capítulo de su vida que ya ha terminado.

Claudia le contacta hasta por Bizum

Como nos enteramos en el debate final, Claudia ha contactado con Gilbert hasta por Bizum porque el mallorquín le había bloqueado del resto de las redes sociales. Además, durante el programa pudimos ver una captura de este momento: "A mí si me envía un Bizum de cincuenta céntimos no le saludo", bromeaba Suso Álvarez. Gilbert ha admitido también que se quedó con el dinero, pero "no por rata".

¿Cómo ha agregado Gilbert al novio de Claudia?

Por su parte, Gilbert ha contado cómo tiene agregado al chico que está conociendo su exnovia, Claudia. Durante su cara a cara definitivo, los colaboradores del programa han desvelado el nombre y las llamadas que hace la de Mallorca desde el móvil de su novio durante la madrugada: 'Sumiso Claudia'. "Yo he escuchado cosas de que lo tiene...", reconocía Gilbert.

Claudia le ha reprochado que le deje en paz y que no se meta en su vida privada: "¿No dices que no te importa y que te deje en paz? Entonces qué haces metiéndote en lo que hago o dejo de hacer", decía ella. También ha explicado que esas llamadas se realizaron porque le contaron que Gilbert se estaba liando con Helena y le entró un ataque de ansiedad por esa situación.

