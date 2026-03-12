Patricia Fernández 12 MAR 2026 - 22:14h.

Juanpi, en el programa de 'Tentaciones Privé' hablaba de Sandra Barrios, de la que confesaba que le gustaría tener una buena relación con ella, pero aseguraba que ya no tiene sentimientos por ella. Y unas horas después de que se emitiera el programa, él y Sandra han coincidido en un plan en el que no estaban solos.

Sandra y Juanpi se han dejado ver en la redes sociales en un plan por Madrid, más en concreto en una famosa discoteca de la capital, con otros concursantes de su edición de 'GH DÚO': Manuel González y John Guts, además también de Alessandro Livi, exconcursante de 'Gran Hermano 12+1'.

Lo que parecía que era una relación irreconciliable cuando salieron por separado de 'La isla de las tentaciones 9', lo arregló la casa de Tres Cantos, de la que Sandra y Juanpi salían habiéndose entendido y sabiendo que pueden contar el uno con el otro y eso parece. Ambos ya han coincidido en Madrid tras salir de 'GH DÚO' y lo han hecho para hacer este plan con sus compañeros del programa.