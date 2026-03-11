Patricia Fernández 11 MAR 2026 - 22:53h.

Marta Peñate reacciona a las palabras de Mara al escuchar a Juanpi hablar sobre sandra Barrios

El séptimo programa de 'Tentaciones Privé' completo: ¡dale al 'play'!

Juanpi ha sido uno de nuestros invitados protagonistas en el programa de 'Tentaciones Privé', el que se ha reencontrado con Mara y además ha contado de cómo se encuentra después de haber pasado por 'GH DÚO', experiencia que compartía con su expareja, Sandra Barrios, de la que también ha hablado.

Marta Peñate le preguntaba por si tiene algún tipo de sentimiento por Sandra, algo que Juanpi explicaba y Mara reaccionaba a sus palabras: "Le conozco las caras a y a mí me miraba igual". Reacción que llamaba la atención de nuestra presentadora: "¿Por qué insistes tanto en si siente o no si ya tienes novio? ¿Tanto te molesta?"

Momento en el que Marta Peñate también aprovechaba en preguntar a Mara por si le molestaría que Juanpi pudiera volver con Sandra, respuesta que hacía que la presentadora terminaba diciendo algo: "¿No entiendas que tú puedas estar conociendo a otro chico que conociste mientras decías que estabas enamorada de él e ibas a 'GH DÚO' a verle?"

Mara reconoce ante Juanpi que está conociendo a otro chico

Y es que Mara, momentos antes de esto, reconocía delante de Juanpi que, mientras él estaba en 'GH DÚO', ella iba a visitarlo a la casa y quedaban en tener una conversación fuera, le habían pillado con un chico con el que ahora sigue conociéndose.