Lara Guerra 25 MAR 2026 - 23:04h.

Sandra se queda en shock en 'Tentaciones Privé' al descubrir con quién se ha liado Helena

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Una de las parejas de participantes que más han dado de que hablar, son Helena y Gilbert; quienes habrían formado un vínculo pese a entrar cada uno con otra pareja a 'La isla de las tentaciones'. Esta relación dejó muy afectada a Claudia Chacón, quien zanjó por completo la amistad con la que era su amiga.

En el pasado programa de 'Tentaciones Privé' ambos acudieron para ser completamente sinceros sobre sus sentimientos. Gilbert preguntaba a Helena si hasta el día del concierto ella se habría liado con otra persona, a lo que, sin dudarlo la participante de la isla aseguraba que no. Sin embargo, Asier Montaño desvela que pese a que ambos dijeran que no hicieron nada, "Helena ha mentido".

Asimismo, el periodista asegura que le ha llegado una importante información que indicaría que Helena se habría besado con un protagonista de 'La isla de las tentaciones'. Además, asegura que no solo se quedó en unos simples besos, sino que "tuvieron una noche de pasión". Descubre en el vídeo todos los detalles de esta famosa personalidad con la que Helena le habría sido infiel a Gilbert.

Sandra opina de todo lo que ha hecho Helena en su ausencia y carga contra ella: “No para de comerse a los ex de Claudia”

Por otro lado, Sandra, que se encuentra también en el plató de 'Tentaciones Privé' se ha pronunciado sobre esta información: "Yo quiero mucho a mi compañera, pero es que Claudia no para de comerse a lo que se ha comido ella." Además, la concursante de 'Gran Hermano' explica otra de las razones por las que no comprende a Helena: "Cuando la vi al salir, sabía que me estaba mintiendo en la cara y no lo entendía ¿A mi qué me importa con quién te líes? Haz lo que te dé la gana, pero cuéntame las cosas bien".