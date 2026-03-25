Pedro Jiménez 25 MAR 2026 - 22:31h.

Anita Williams actualiza el estado de su dedo y revela cuál es la principal dificultad que afronta en su día a día

El explosivo y esperado cara a cara entre Sandra Barrios y Mara con Juanpi de por medio: "Mientes más que hablas"

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Anita Williams ha estado presente durante el último 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles y ha actualizado sobre cómo está su dedo tras el percance que tuvo en 'GH DÚO'. Además, hay que recordar que hace relativamente poco, la catalana de 28 años anunciaba su inminente paso por el quirófano el próximo 12 de mayo, pero por un tema totalmente diferente. Pues bien, tras también enseñar por primera vez su dedo sin venda por primera vez, Anita ha contado qué tal está, actualizando sobre su estado de salud.

Durante el videopodcast de 'Tentaciones Privé', Anita Williams ha sido la defensora de Sandra Barrios, frente a Olatz, defensora de Mara. Antes de comenzar con el cara a cara entre Sandra y Mara, Marta Peñate se ha alegrado mucho de verla de nuevo: "Bienvenida, qué bien tenerte por aquí". Tras estas primeras palabras, la presentadora le ha preguntado "qué tal tiene el dedo".

"Pues ahí va", ha dicho la exconcursante de 'GH DÚO'. Marta Peñate ha confesado en ese momento un problema que tiene: "Cada vez que me salen imágenes de tu dedo, no puedo mirarlo. Me da cosa por ti...".

El mayor obstáculo que tiene Anita Williams tras su percance con el dedo

"Yo ya lo tengo normalizado Marta. Cuanto antes, mejor", ha dicho Anita Williams. "Lo llevo bien. Sorprendentemente lo llevo bien. Me cuesta un poco lavarme la cabeza y trabajar con el ordenador... pero todo lo demás bien. La actitud es lo importante", ha concluido Anita Williams.