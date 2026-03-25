Tentaciones Privé 25 MAR 2026 - 21:28h.

Mara revela que volvió a tener un encuentro íntimo con Juanpi y comparte los detalles de la noche

Todo ocurrió en la noche del reencuentro que tuvieron en 'Tentaciones Privé': así ha sido la inesperada 'recaída' de Juanpi y Mara en una habitación de hotel

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Mara ha confesado durante el último 'Tentaciones Privé' que Mediaset Infinity ha emitido este miércoles que ha protagonizado una especie de 'recaída' con Juanpi, puesto que ha pasado una noche de pasión junto a él. El origen de su confesión ha llegado después de una pregunta de Marta Peñate sobre si le ha sido infiel o no a su nuevo novio. En primer lugar, Mara ha aclarado que no es su novio y, posteriormente, ha revelado que sí se ha liado con alguien mientras está conociendo al susodicho chico: "Sí, con Juanpi".

Tras esta confesión que ha provocado shock en el plató de 'Tentaciones Privé', Mara ha desvelado que todo ocurrió la noche del reencuentro que tuvieron en 'Tentaciones Privé': "Salimos por separado pero al final de la noche nos juntaron a todos y acabamos en el mismo reservado. De ahí nos fuimos a dormir y fui a su habitación de hotel y le pedí que me abriera la habitación".

"Estaba un poco cabreado, pero me abrió la puerta", ha dicho una Mara que ve como algo "normal" el hecho de que hayan recaído, puesto que han estado juntos y todavía hay sentimientos entre ellos. "En la discoteca no hablamos... pero cuando llegué al hotel le llamé varias veces. Al principio no me lo cogió, pero luego sí. Hablamos un montón y al final, con la tontería...", ha dicho Mara, matizando bien lo que ocurrió y con todo lujo de detalles.

Sandra da su versión sobre la noche que pasaron Juanpi y Mara