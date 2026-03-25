Lara Guerra 25 MAR 2026 - 20:20h.

Marta Peñate revela nuevos detalles sobre la chica con la que Barranco habría sido infiel a Olatz

Cristina Castillo confiesa que conocía a su prometido antes de 'La isla de las tentaciones' y habla de sus problemas para quedarse embarazada

Compartir







Olatz ponía punto y final a su relación con Albert Barranco después de salir a la luz que él le habría sido infiel con otra chica, una información que se le mostraba a la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' estando con él al lado. Marta Peñate recordaba lo ocurrido en 'Tentaciones Privé' acompañado de una información exclusiva y Olatz se pronunciaba sobre una posible vuelta.

Al recordar estas imágenes, la participante del reality, aseguraba que rememorarlo es muy "duro". Además, Peñate recuerda que el último punto de la conversación que tuvieron ambas sobre su pasada relación: "Tú te fuiste al País Vasco, tu padre no quería ni verle y que no entraba en tus planes volver con él". Tras esto, la presentadora no duda en querer conocer si se mantiene su relación en la misma posición o si han vuelto. Olatz deja claro que no han vuelto y que "estamos solteros, pero le estoy dando la posibilidad de que va a cambiar. Ahora mismo no sé que puede hacer, sólo quiero que me respete y que me demuestre que no va a seguir así".

Marta Peñate, sobre su conversación con la chica: "Te invita a que vayas al pueblo y vayáis al hotel donde estuvo con Barranco"

En este momento, Peñate asegura que le ha invitado en numerosas ocasiones al programa para poder pronunciarse pero lo ha rechazado continuamente. Asimismo, Olatz confiesa que se pudo sentir atacado y que sigue rechazando la existencia de esta chica; sin embargo, Marta tiene información exclusiva, ya que ha podido hablar con ella.

"Me ha dicho que no tiene nada en contra de Olatz, que ella no sabía que estabas con él. Entiende que por el vídeo que se te mostró para que vieras la infidelidad pensaras que era una busca famas, pero que simplemente era para su amiga; pero era la única prueba que tenía para enseñarnos. De hecho, te invita a que vayas al pueblo y que vayáis juntas al hotel para que veas que se inscribió con Barranco", aclara Peñate. Al escuchar esta información, entre risas Olatz se lanza a la piscina y aclara que ella aceptaría porque está "muy loca".