Estas son todas las solteras de 'La isla de las tentaciones 10'

Conoce a las ocho solteras que revolucionarán por completo la villa de los chicos en 'La isla de las tentaciones 10'

Todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity

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'La isla de las tentaciones 10' está a punto de comenzar y ya conocemos a las solteras que se lo pondrán muy, pero que muy difícil en la villa a los chicos. Gracias a 'Rumbo a La isla de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, hemos podido conocerlas mejor. ¡No te pierdas la presentación de las solteras que pondrán rumbo a República Dominicana!

Fátima: “Soy un lujo que no todo el mundo puede tener”

Fátima tiene 27 años, es higienista dental y viene de Mojácar (Almería). Es sincera, con mucho carácter y una seguridad que no pasa desapercibida. Sus amigos la llaman “Barbie” porque presume de belleza completamente natural: no hace deporte ni dietas, “es pura genética”. Asegura que cuando llega a un sitio, las miradas van hacia ella. Su técnica es simple pero efectiva: cruzar miradas hasta que ellos se acercan. “Chico en el que me fijo, chico que tengo”. Llega a la isla con un objetivo claro: encontrar a alguien especial y enamorarse de verdad.

Shalim: “Soy como el primer bombón de la caja, el que todos quieren”

Shalim tiene 23 años, es estudiante de marketing y viene de Gibraltar. Ha crecido entre dos culturas y presume de ello: puede hablar en andaluz e inglés sin problema. Es divertida, carismática y asegura que trae “buenas vibras”. Su estrategia de seducción consiste en mirar, apartar la mirada y hacerse la desinteresada para volverlos locos. No es nueva en romances llamativos: ha estado con influencers y figuras conocidas en Reino Unido. Llega decidida a hacer historia: “Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios”.

Ainhoa: "Soy muy celosa y si me lio con alguien que tenga cuidado mis compañeras"

Ainhoa tiene 23 años, es aupair y es de Córdoba, aunque viene de Nueva York. Es un "culo inquieto": no para, siempre está en movimiento y le encanta la acción. Reconoce que suele llamar mucho la atención y los chicos terminan acercándose a ella. Aunque se considera heterosexual, admite que también despierta interés en mujeres. Es celosa, intensa y con un prototipo claro: chicos morenos, tatuados y con aire de “malote”. Llega con una misión: demostrar que la tentación es más fuerte que el amor.

Jokebed: “Todo lo que me propongo lo consigo"

Jokebed tiene 23 años, es dependienta y viene de Figueres (Gerona). Es extrovertida, juguetona y muy picantona. Su nombre viene de la Biblia y asegura que refleja lo especial que es. Se considera una persona que sabe escuchar y apoyar, aunque también tiene claro cómo conquistar: una sonrisa, una mirada y listo. No le asustan las situaciones complicadas: reconoce que ha estado con chicos con pareja. Llega a la isla como un reto personal, convencida de que conseguirá todo lo que se proponga.

Lucía: “A mi lado, la hoguera se queda en la llama de un mechero”

Lucía tiene 22 años, es dependienta y viene de Málaga. Es impulsiva, explosiva y muy sincera: siempre dice y hace lo que siente. Le gusta coquetear y no necesita mucho más para ligar. Es una tentación directa y sin filtros. Admite que le encanta gustar y que nunca le faltan pretendientes. Si encuentra el amor en la isla, no lo dudará: se lo llevará con ella a Málaga.

Laura y María: “Lo compartimos todo menos los hombres… o no”

Laura tiene 28 años y es granjera de Granada. Llega a la isla junto a su hermana María. Es segura, trabajadora y con mucho carácter. Busca a alguien que encaje con su vida en el campo, incluso a un granjero que quiera compartir su día a día. Se define como fogosa y muy activa, y asegura que nunca le faltan oportunidades para ligar. Tiene claro lo que quiere y no piensa conformarse con menos.

María tiene 21 años, lleva un año soltera y quiere vivir una experiencia nueva. Es divertida, espontánea y con mucha actitud. Asegura que, vaya como vaya vestida, siempre llama la atención. Junto a su hermana forman un tándem inseparable: lo comparten todo, menos los hombres. Su objetivo es claro: disfrutar la experiencia y, si puede ser, salir acompañada.

Andrea: “Cuando voy por la calle todos los chicos se giran, algún día voy a romper un cuello”

Andrea tiene 20 años, es opositora a Mosso d’Esquadra y viene de Lleida. Se considera el alma de la fiesta, animada y sincera. Se define como versátil, transparente y “un poco loca”. Su forma de ligar es directa: muestra interés y lo consigue. Bisexual y amante del juego, no le importa si alguien tiene pareja. Tras dos años soltera, llega con ganas de volver a sentir mariposas en el estómago y vivir la experiencia al máximo.