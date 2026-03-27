Villa Deseo, la nueva villa en ‘La isla de las Tentaciones 10’

Descubre una de las grandes novedades de 'La isla de las tentaciones 10'

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La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ llega cargada de novedades que prometen revolucionar la experiencia. La ya mítica Villa Montaña volverá a abrir sus puertas, pero esta temporada trae consigo una gran sorpresa: una nueva y espectacular localización, Villa Deseo. ¿Quiénes serán los afortunados en disfrutarla, los chicos o las chicas?

Antes de descubrirlo, los solteros y las solteras ponen rumbo a República Dominicana. El viaje comienza en el aeropuerto, donde tienen lugar los primeros encuentros. Por un lado, los solteros, por otro, las solteras.

Es ahí donde arrancan las presentaciones entre quienes compartirán villa y objetivo. Con las cartas sobre la mesa, nadie quiere quedarse atrás: es el momento de dejar claras las intenciones. ¿Qué impresión se habrán causado unos a otros?

La llegada de los solteros a República Dominicana

Entre las solteras, la sorpresa llega al descubrir que Laura y María son hermanas. La reacción es inmediata: “¿Si vais a por el mismo chico lo vais a compartir?”. Entre risas, responden: “Puede ser”.

Ya en el avión, los nervios empiezan a aflorar. Entre risas y comentarios, continúan las apuestas y predicciones. El nivel parece alto y todos son conscientes: “He visto mucho nivel entre las solteras”, comentan algunas.

Tras un largo vuelo, aterrizan por fin en República Dominicana, el paraíso donde está a punto de comenzar una experiencia que puede cambiar sus vidas para siempre. La tentación ya está en el aire… ¿estará entre ellos la perdición de alguna de las parejas?