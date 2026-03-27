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Ya conocemos a los solteros y solteras de ‘La isla de las tentaciones 10’. En sus presentaciones, que ya pueden verse en Mediaset Infinity, los tentadores y tentadoras han protagonizado auténticos momentazos dignos de recordar. ¡Aquí van algunos de ellos!

Andrea, en su vídeo de presentación, ha sorprendido con una confesión inesperada: “Uno de mis dones es hacer la gallina, lo hago idéntico”. Y, por supuesto, no ha dudado en demostrarlo ante las cámaras.

Otro de los grandes momentazos de esta edición es la llegada de dos hermanas que, por primera vez, se presentan juntas al programa: Laura y María, conocidas como “las granjeras más famosas de Granada”. Aseguran que ligan muchísimo incluso en su faceta de granjeras y que han decidido vivir la experiencia juntas porque siempre están unidas… y porque esperan llevarse “dos granjeros para su casa”.

Shalim: “Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios”

Por su parte, Luis se define como un tentador distinto al resto: “Soy el soltero romántico y disfrutón”. Afirma que no necesita técnicas para ligar porque “el 99 % caen y el 1 % son mis primas”. Y entra en la isla muy confiado de que no tendrá ningún tipo de competencia: “No sé cómo serán los novios, pero es muy complicado que sean más guapos que yo”.

Shalim es otra de las que nos ha dejado una confesión que no ha pasado desapercibida. Ha revelado que ha estado con algún que otro chico famoso, pero no españoles, sino británicos: “Me he liado con un influencer muy grande británico, un DJ y un tiktoker”. Además, presume de venir a hacer historia como la primera participante de Gibraltar: “Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios”.