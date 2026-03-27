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Ya conocemos a los solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 10'. Sus vídeos de presentación, disponibles en Mediaset Infinity, no han dejado indiferente a nadie. Más allá de su físico y personalidad, varios de ellos han sorprendido con confesiones muy íntimas sobre su forma de entender las relaciones y la vida sexual.

Joan ha sido uno de los más sinceros al hablar sin tapujos: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien”.

Andrea también ha querido compartir su experiencia personal: “Normalmente he estado con chicos, pero mi última relación fue con una chica. Me considero bisexual”.

Ainhoa: "Quién sabe si me enamoro de alguna en la isla"

En la misma línea, Ainhoa reconoce que, aunque se define como heterosexual, no cierra puertas: “También suelo tener éxito con mujeres y se me acercan igual que los hombres… quién sabe si me enamoro de alguna en la isla”.

Las hermanas María y Laura hablan de su complicidad incluso en el plano más íntimo. María explicaba: “Hemos estado en la misma habitación, con dos camas, ella con uno y yo con otro”, a lo que Laura añadía: “Súper natural”. Ambas lo tienen claro: “Lo compartimos todo… menos los hombres, o no”.

Por su parte, Carlos ha jugado con su imagen de chico bueno para lanzar una advertencia: “Me ven con cara de ángel, pero cuando llega la hora de la acción no tengo nada que ver… me transformo y soy un diablo”.