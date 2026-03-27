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En ‘La isla de las tentaciones’ no basta con tener un físico llamativo: la verdadera clave está en el arte de conquistar. Cada tentador llega con sus propias estrategias, unas más sutiles y otras totalmente directas, pero todas con un objetivo claro: marcar la diferencia desde el primer instante.

En los vídeos de presentación de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 10’, muchos ya revelan cuáles son sus técnicas infalibles para ligar, mostrando algunas de sus cartas antes de pisar la villa.

Entre las chicas, la mirada se ha convertido en el arma estrella. Varias de ellas confiesan que su estrategia consiste en cruzar miradas con el chico que les interesa y esperar a que sea él quien dé el primer paso. Shalim es una de las que domina este método, aunque va un paso más allá: después de captar la atención, prefiere hacerse la desinteresada para “volverlos locos”.

Joan: "Aunque parezca que mi mejor arma es mi físico, en realidad es mi inteligencia"

En el caso de los chicos, la mirada también juega un papel protagonista. Fran asegura con seguridad que “estos ojos ligan solos”, confiando plenamente en su mirada para causar impacto. Otros, en cambio, apuestan por distintos atributos físicos, como una sonrisa que consideran irresistible.

Pero no todo gira en torno al físico. Algunos tentadores, como Carlos o Joan, prefieren destacar su personalidad por encima de su aspecto. Joan lo deja claro: “Aunque parezca que mi mejor arma es mi físico, en realidad es mi inteligencia. Cuando hablo con una chica, se fija más en cómo soy y en mi forma de ser que en mis abdominales”.

También están quienes creen que no necesitan técnicas especiales porque, según ellos, siempre son las chicas quienes se acercan primero. Es el caso de Amar, quien reconoce que, aun así, disfruta siendo él quien muestra interés: “Aunque muchas chicas están detrás de mí, también me gusta ir detrás de ellas. Me encanta el proceso de conquista”. Para otros, como Carlos, el humor es la clave de todo.