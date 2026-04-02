Gabriella Guillén disfruta de una buena ducha tras su expulsión: ''Qué poco valoramos lo que tenemos''

Supervivientes 02 ABR 2026 - 09:55h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo de la exconcursante de 'Supervivientes'!

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Gabriela Guillén se convirtió durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' en la última expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026'. Pero después de unas semanas duras en la isla, la exconcursante por fin puede disfrutar de un momento de relax y tiene la oportunidad de darse una esperada ducha.

''No me lo puedo creer, mi primera ducha después de un mes. Esto sí que es lo mejor que voy a hacer hoy'', dice Gabriella ilusionada al ver la ducha.

La exconcursante no lo duda ni un solo segundo y decide ponerse el agua fría: ''No me lo puedo creer, es lo que más echaba de menos'', comenta mientras se mete debajo del agua, y sigue: ''¡Madre mía! Y oler a jabón, huele rico. Dos horas de ducha necesito''.

''Cómo puede ser esto el mayor placer de tu vida, darte una ducha. Qué poco valoramos lo que tenemos, una ducha, una simple ducha y lavarse el pelo'', reflexiona, Gabriella.

Gabriella Guillén se reencuentra con su maleta

Las lágrimas de la concursante al leer la carta que escribió antes de comenzar la aventura