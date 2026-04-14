Sandra Barneda interviene en la durísima discusión entre Nerea y José durante el reencuentro de las parejas: “Esto va a tener consecuencias”
Nerea y José vuelven a verse tras sus primeras horas separados y estalla la tensión por completo entre ellos
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Después de que las parejas de 'La isla de las tentaciones 10' pasasen sus primeras horas separados y en sus respectivas villas con las tentaciones, todos volvían a encontrarse frente a Sandra Barneda donde no faltaba la tensión y los fuertes reproches, en especial entre Nerea y José, que protagonizaban un duro momento en el que intervenía la presentadora.
Las chicas, antes de encontrarse con sus parejas, se sinceraban con Sandra Barneda, a la que mostraban su enfado después de haber visto lo que sus novios estaban haciendo en sus primeras horas con la tentación, llenas de dudas y miedos: "Estoy flipando, nosotras durmiendo y ellos así". Y tras este momento, entraban los chicos, con lo que se generaba un complicado momento entre todos.
Nerea, a José tras ver las primeras imágenes: "No hables a esa soltera"
Todas reprochaban lo que habían visto a sus chicos, pero todo saltaba por los aires entre Nerea y José. Ella le reprochaba, entre gritos, qué había hecho con "la soltera rubia" en las primera horas: "¿Por qué co* haces esto? Llevo todo el día llorando, ¡no la hables!" Y él se defendía dejando claro que estaba equivocada: "No me chilles, ¿vale? Yo ya he llorado tres veces. Solo me están hablando, no me gusta ninguna".
Todo mientras Sandra Barneda intervenía en varias ocasiones para que se separasen: "¡Por favor! a vuestro lugar, os sentáis u os vais fuera". Cuando la presentadora conseguía que se uniesen al resto de sus compañeros, les decía una contundentes palabras ante su actitud: "Estáis aquí y hay una norma clara, a mí me tenéis que respetar, si veis que me acerco a la des tres os tenéis que separar y esto va a tener consecuencias. Esto es difícil y lo sabíais, que no vuelva a pasar".
Ambos pedían disculpas a Sandra Barneda por su actitud y José reclamaba a Nerea que se hubiera puesto así desde el primer momento: "No estás preparada para estar aquí y si no lo estás nos largamos y punto. Qué vergüenza". Aunque ella seguía explicando el motivo: "¿Sabes lo que he visto? Yo solo te veo a ti y no me fijo en los demás". Pero José mostraba el tremendo descontento que había sentido al ver la actitud de su pareja.