Pedro Jiménez 13 ABR 2026 - 23:33h.

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Este lunes ha arrancado la décima temporada de 'La isla de las tentaciones' y las novedades y conflictos no han tardado en aparecer. Y es que las chicas se han enfrentado a algo histórico en su primer día en la villa: han podido visualizar imágenes de sus parejas en su primera fiesta en la villa y han estallado por completo ante lo que han visto.

Nerea ha sido una de las que se le ha visto más alteradas, al ver lo que José ha hecho en su villa en la primera fiesta: "¡La odio tía, la odio!", ha dicho en un momento dado.

Ainhoa, por su parte, no se ha quedado atrás: "¡Le puede parar de tocar, encima el pecho!". Y es que Álex se lo ha pasado muy pero que muy bien en su primera fiesta, dando rienda suelta a lo que ha sentido en ese momento. De hecho, el resto de las chicas ha intentado tranquilizarla, pero no ha servido de nada.

La reacción del resto de las chicas no se ha quedado atrás tampoco, al ver cómo se lo han pasado sus parejas. Otras como Mar se han mostrado más cautelosas: "Es la primera noche, se están conociendo también".

Pero es que, si algo tiene 'La isla de las tentaciones' es que las tentadoras se lo ponen muy pero que muy difícil a los chicos desde el primer momento. En su mano está caer en la tentación o no, algo que haría tambalear su relación ya desde el primer momento. ¿Conseguirán todas las parejas ser fieles a sus parejas y resistirse a la tentación? Habrá que esperar para saberlo.

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