¿Drama real o puro teatro? Los colaboradores destapan los guiones y venganzas en 'La isla de las tentaciones'

telecinco.es 22 ABR 2026 - 20:00h.

Nuestros colaboradores debaten y analizan sin filtros las reacciones desmedidas de las hogueras, destapan qué parejas buscan famas y debaten sobre el verdadero motor de la infidelidad en la villa

¿Dónde empieza una infidelidad? El debate que llega con 'La isla de las tentaciones 10'

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Las carreras desesperadas por la playa o los golpes a la tablet han pasado a la historia de la televisión en 'La isla de las tentaciones', pero...¿son reacciones genuinas o una simple actuación para ganar seguidores y minutos en pantalla? Aquí, los colaboradores ya tienen el debate está servido y las posturas no podrían ser más opuestas.

¿Lágrimas de dolor o hambre de protagonismo?

Para Julen Pereira no hay duda de que muchos buscan su minuto de gloria y exige el fin de los teatros en República Dominicana: "Buscan el foco mediático, queremos más naturalidad, no tantas carreritas por la playa ni tablets rotas". Sin embargo, Kiko Jiménez y Anita Williams saltan en defensa de los protagonistas y aseguran que es "imposible exagerar" el impacto que supone enfrentarte a esas imágenes. Tirando de experiencia propia en las villas, uno de ellos asegura que las reacciones son "totalmente reales" y que el encierro magnifica sensaciones que el espectador ni se imagina. Alexia Rivas lo tiene claro y si viera a una tentadora lamiéndole el cuello a su pareja, ella misma lo hubiera "reventado".

La lista negra: las parejas que traen los deberes hechos

Entrar al reality siendo un libro en blanco es cada vez más difícil, y nuestros colaboradores ya han detectado quienes han cruzado el charco con una estrategia bajo el brazo. Julen ha puesto la diana en la pareja de Atamán y Leila, ya que según él: "Se veía muy preparadito de casa, venían ya con el lápiz y el papel", afirma, dejando caer que vienen dispuestos a todo.

Pero no son los únicos bajo sospecha, porque también han apuntado a otro dúo que ha ido directamente a facturar: "José y Nerea van a por show". ¿Tienen razón los colaboradores o estamos siendo demasiado desconfiados?

El verdadero detonante: ¿Por qué caen en la tentación?

La eterna pregunta: ¿Qué empuja a alguien a ser infiel? ¿La atracción real o pura revancha? Kiko Jiménez apuesta todo a eso último, asegurando que ver a tu pareja con otra persona es lo que provoca que "se dejen llevar y se lie la monumental". Una teoría que unos respaldan añadiendo que el cóctel explosivo surge del "puro morbo y despecho", aunque otros ponen sobre la mesa la visión más dura del debate: "Si estas enamorado no te lías con nadie. Si te son infieles, te pones a llorar y cuando te recuperes te lías con 50".

¡Dale play al vídeo y descubre todo el salseo oculto del debate!