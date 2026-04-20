Las periodistas Giovanna González y Adriana Dorronsoro han hecho sus apuestas y opinan de los nuevos solteros rescatados de otras ediciones

De "robar novios" a miradas picaronas: los colaboradores eligen a los solteros más interesantes de 'La isla de las tentaciones'

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La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha arrancado por todo lo alto con las presentaciones de las parejas y los solteros que harán caer o no en la tentación a los que están comprometidos.

En esta edición participan cinco parejas —entre ellas Álex y Ainhoa, o Atamán y Leila— que quieren poner a prueba su fidelidad, su confianza y que se enfrentarán a nuevas dinámicas como el “collar de las sombras” o las “capas rojas”, diseñadas por el programa para aumentar la tensión emocional y el control sobre las citas.

Sin embargo, uno de los esperados giros de la temporada ha sido la entrada de los llamados solteros VIP, figuras ya conocidas por la audiencia que regresan después de una experiencia en el formato. Ellos son David Vaquero de ‘La isla de las tentaciones 6’, Claudia Sánchez de ‘La isla de las tentaciones 8’, Nieves Tristán de ‘La isla de las tentaciones 9’ y Óscar Ruiz de ‘La isla de las tentaciones 1’.

¿Qué les parece a las colaboradoras los nuevos tentadores?

Cada uno llega con un pasado marcado dentro del reality: David Vaquero acumula varias participaciones en pareja; Claudia Sánchez se dio a conocer en la octava edición como tentadora; Nieves Tristán protagonizó una polémica salida en la novena; y Óscar Ruiz, uno de los más veteranos, regresa años después para agitar la convivencia siempre como soltero.

Su irrupción ha supuesto un punto de inflexión en las villas, generando inseguridades, celos y nuevas alianzas entre los concursantes, que ya empiezan a mostrar fisuras en sus relaciones.

En este contexto, la periodista Adriana Dorronsoro ha valorado el casting con cierta decepción: considera que “ha bajado un poquito el nivel” y que, en comparación, “son más guapos los novios que los solteros”. Aun así, señala al futbolista del grupo como el tentador con más opciones de hacer caer a alguna participante, especialmente a Leila, y advierte del peligro de los veteranos: “se las tienen todas aprendidas”, destacando especialmente a David como el protagonista de la conquista.

Por su parte, Giovanna González pone el foco precisamente en ese perfil experimentado. La colaboradora asegura que confiaría “la mano en el fuego” en uno de los solteros VIP —también señalando a David—, defendiendo que su regreso responde a que sigue soltero y quiere “ilusionarse, jugar y divertirse”. Para ella, si ya funcionó en el pasado, su vuelta está más que justificada.

¡Dale al play para ver de quién se trata!