La criba de 'La isla de las tentaciones': el plan de David Vaquero y la pareja de "puritanos"

telecinco.es 21 ABR 2026 - 17:10h.

Nuestros colaboradores analizan los primeros movimientos en las villas, destapan la estrategia del soltero VIP y eligen sin filtros qué pareja debería irse ya a casa

El soltero VIP que primero hará caer en la tentación en 'La isla de las tentaciones 10': "Se las sabe todas"

Compartir







Las alarmas de las villas ya suenan en 'La isla de las tentaciones' y nuestros colaboradores ya están con muchas ganas de salseo, así que en estos vídeos analizamos las primeras polémicas con ellos: desde quien debería hacer las maletas hasta el papelón de los solteros VIP.

Las quinielas de las expulsiones y el dilema de las imágenes

Si los colaboradores tuvieran el poder de fulminar a una pareja hoy mismo lo tendrían clarísimo. Alexia Rivas dispara sin piedad contra Leila y Atamán ya que, según ella, está siendo un "calzonazos", sobre todo después de que Leila confesara nada más llegar que no sabía si estaba enamorada. Julen Pereira también apuesta por sacarlos del concurso recordando el peso de sus 11 años de relación.

Por otro lado, Marta López tiene en su punto de mira a una pareja que le ha puesto el título de "los más puritanos" y que cree que son los que menos juego van a dar. Mientras tanto, Adriana y Pepe apuntan hacia Christian y Mar, aunque el periodista reconoce que todavía es pronto, con cierta maldad expresa que prefiere que se quede Ainhoa para "que sufra un poco".

Y frente a la novedad de la edición ¿Es mejor ver las imágenes de tu pareja en plena fiesta o en la hoguera? Algunos prefieren el fuego clásico para evitar que un vídeo te arruine la noche, mientras que otros apuestan por el caso absoluto y prefieren verlas en la fiesta "para liarla parda".

El huracán David Vaquero: "Es más listo que el hambre"

La llegada de los solteros VIP ha puesto patas arriba la villa, y el nombre de David Vaquero está en boca de todos. ¿Ha ido a por la chica más vulnerable por estrategia? Julen Pereira no tiene dudas y asegura que el soltero es muy inteligente y "sabe donde atacar". Una teoría que respalda el resto de colaboradores, que lo califican de "profesional" y que sabe a lo que va: "Es más listo que el hambre".

La mayoría coinciden en que David no tiene ni un pelo de tonto y ya tienen claro quién caerá en sus redes, aunque otros colaboradores aseguran que simplemente ha ido a por ella "porque es la más mona". Lo que Pepe del Real da por seguro es que Leila caerá al 100% en la tentación, un final que el propio Atamán ya huele.

Dale play a los vídeos para escuchar todas las quinielas sobre esta trama.