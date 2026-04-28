Al comentar la noche, Yuli explota contra Ainhoa en el jacuzzi provocando la tensión máxima en la villa

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Mientras Álex se abre con Atamán en 'Villa Montaña' porque siente miedo de perder a su pareja y la echa mucho de menos, en el jacuzzi 'Villa Deseo' se vive un momento de tensión máxima entre dos de las chicas.

Tensión máxima entre Ainhoa y Yuli

Cuando todos los habitantes de la villa cerraban la noche en el jacuzzi comentando lo sucedido, Julia preguntaba en voz alta si creían que en la otra casa habrían sonado ya las alarmas.

Es cuando aseguran que mínimo las habrían hecho sonar cinco veces seguidas por Yuli y Leila y Ainhoa comenta que Mar y ella estaban sentadas en el sofá "viéndolo como si estuviese en la tele" cuando la pareja de Lucas estalla irónicamente: "Qué suerte la de ustedes, en directo. Increíble, me cago en su vid...".

"Me enojé, me cabreé y me volví loca", afirma en voz alta. La pareja de Álex no logra entender si se trata de una broma, pero Yuli lo confirma: "De verdad, pero me estoy conteniendo. Para eso me quedo en mi casa, mejor en el sillón".