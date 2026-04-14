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La ceremonia de los collares de las chicas ha dejado el ambiente bastante caldeado entre las parejas. Durante el turno de ellos, Ainhoa se ha derrumbado y le ha confesado a su pareja, Alex, todas las preocupaciones. Él le ha pedido a su novia que confíe, pero ella no ha soportado la tensión del momento y se ha roto: "No estoy bien, me quiero ir de verdad", decía ella ante la pregunta de Sandra Barneda.

Ainhoa ha reconocido que le da "miedo" lo que pueda pasar en 'Villa Montaña' con las tentadoras: "No estoy cómoda con los solteros. Estoy todo el día mal y mis compañeras ya tienen bastante con lo suyo". Tras este comentario todas sus compañeras la han apoyado en un momento tan duro como el que estaba viviendo Ainhoa: "Más que nosotras no te va a entender nadie. No te sientas mal por estar así con nosotras", decía Mar consolándole.

El consejo de Sandra y las lágrimas de Ainhoa

Alex también le ha querido trasladar su apoyo en la dificultad que conlleva esta aventura: "Confía en mi, por favor. Ábrete y apóyate en las chicas", le pedía. Sin embargo Ainhoa le ha recriminado que la primera alarma que ha sonado en 'Villa Deseo' haya sido provocada por su pareja, algo que ha hecho que desconfíe mucho de su novio.

Sandra Barneda se ha visto obligada a intervenir para pedir calma a la pareja: "Te voy a pedir un poco más de margen. Sé que no son momentos fáciles, esta noche no es nada fácil. Así que, por favor, os voy a pedir un poco de confianza", afirmaba la presentadora. En ese momento, Ainhoa se ha roto y no ha podido contener las lágrimas, por lo que Sandra le ha tenido que animar: "Apóyate en tus compañeras y escucha a Alex. El principio es muy complicado", decía antes de continuar con la ceremonia de collares de los chicos.